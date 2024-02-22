Türkiye Merkez Bankası faiz oranını yüzde 45'te sabit bıraktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat ayı faiz kararını açıkladı. TCMB, beklentilere paralel faizi yüzde 45'te sabit tuttu.

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugünkü toplantısı sonrasında faiz kararını açıkladı. Fatih Karahan başkanlığında toplanan kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 45'te sabit bıraktı.

TCMB/PPK’dan yapılan açıklamada, “Para politikasındaki kararlı duruş, dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecektir” denildi.

