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Türkiye Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. TCMB piyasa beklentileri doğrultusunda faizi değiştirmedi. TCMB karar metninde makroihtiyati tedbirlerin “kararlılıkla uygulanacağı”, gerekirse ilave tedbirlerin devreye alınacağı belirtildi

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Türkiye Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 14 seviyesinde tuttu.

Bloomberg HT anketine katılan kurumların beklentisi de faizin sabit tutulacağı yönündeydi.

TCMB'nin karar metninde güçlendirilen makroihtiyati politika setinin kararlılıkla uygulanarak gerekmesi durumunda ilave tedbirlerin uygulamaya alınacağı belirtildi.

Geniş kapsamlı bir politika çerçevesinin gözden geçirme süreci devam ettiğini belirten TCMB değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımlarının para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edileceğini belirtti.

Metinde, "Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmektedir." değerlendirmeleri yer aldı.

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