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Tatar'ın önerileri Güney'de dolaylı tanınma olarak yorumlandı

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Tatar'ın önerileri Güney'de dolaylı tanınma olarak yorumlandı

Rum basını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 1 ve 8 Temmuz tarihlerinde sunduğu önerilerin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in eline dün geçmesiyle ilgili habere yer verdi.

Fileleftheros gazetesi ilgili haberi, “Komiteler Aracılığıyla Tanınma-İşgal Liderinin Sunduğu Öneriler Başkan’ın Elinde” başlığıyla verirken, Cumhurbaşkanı Tatar’ın önerilerinin içeriği kapsamında, KKTC’nin dolaylı veya dolaysız olarak tanınması çabasının teyit edildiği yorumunda bulundu.

Gazete, Cumhurbaşkanı Tatar’ın 1 Temmuz ve 8 Temmuz’da sunduğu önerilerden başlıklara da yer verdi.

Haravgi gazetesi haberi “Tatar’ın Anastasiadis’e Yönelik Önerileri İki Devlet Mantığında Hareket Ediyor” başlığıyla aktardı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Cumhurbaşkanı Tatar’ın önerilerinin yeni bir şey içermediğini, Tatar’ın sözlü olarak dile getirdiklerinin kaydı niteliğinde olduğunu yazdı.

Gazete haberinde ayrıca Tatar’ın, iki egemen eşit devletin tanınmasından ve iki devletin iş birliğinden söz ettiğini belirtti.

Politis gazetesi, “Kıbrıslı Türk Lider Ersin Tatar, Anastasiadis’e İki Devlete İlişkin Vizyonundan Söz Eden Önerilerini Gönderdi” alt başlığını kullandı.

Alithia gazetesi ise “Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Tatar’ın Önerilerini Aldı-İki Devlete Dayalı Çözümün Temelini Kurma Çabası” başlığını kullandı.

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