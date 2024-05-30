Turist rehberlerinin taban ücret tarifesi güncellendi

Turist rehberlerinin günlük taban ücret tarifesi, 1 Haziran'dan itibaren 90 Euro olacak şekilde güncellendi.

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB) turist rehberlerinin sunacakları hizmet karşılığında alacakları günlük taban ücret tarife fiyatını görüştü.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, KITREB Yasası’nın 25’inci maddesi uyarınca, Kıbrıs Türk Rehberler Birliği ile Bakanlık arasında yapılan görüşme neticesinde, turist rehberlerinin, hizmetlerine göre alacakları taban ücretin her yıl tekrardan gözden geçirildiği ifade edilerek, taban ücret tarifesinin 1 Haziran tarihinden itibaren 90 Euro olacak şekilde belirlendiği kaydedildi.

