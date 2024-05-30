banner913
banner932
İngiltere’de siyasi partiler KKTC’ye uçuş yasağının kaldırılması için ortak talepte bulundu
İngiltere’de siyasi partiler KKTC’ye uçuş yasağının kaldırılması için ortak talepte bulundu
16 0
Polis örgütüne 129 yeni polis
Polis örgütüne 129 yeni polis
25 0
 
8.Sinde Ralli Sprint yarışında 24 ekip yarışacak
8.Sinde Ralli Sprint yarışında 24 ekip yarışacak
22 0
Başbakan Üstel, Hayvancılar Birliği heyetiyle görüşüyor
Başbakan Üstel, Hayvancılar Birliği heyetiyle görüşüyor
27 0
Polis Okulu yemin ve mezuniyet töreni yapılıyor
Polis Okulu yemin ve mezuniyet töreni yapılıyor
20 0
"İlaç parası ödememek için oyalanıyorlar"
26 0
Pes dedirten savunma!
Pes dedirten savunma!
73 0
banner1032
banner1038

Turist rehberlerinin taban ücret tarifesi güncellendi

banner1020

banner974
Turist rehberlerinin taban ücret tarifesi güncellendi
banner971
Turist rehberlerinin günlük taban ücret tarifesi, 1 Haziran'dan itibaren 90 Euro olacak şekilde güncellendi.
Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB) turist rehberlerinin sunacakları hizmet karşılığında alacakları günlük taban ücret tarife fiyatını görüştü.
Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, KITREB Yasası’nın 25’inci maddesi uyarınca, Kıbrıs Türk Rehberler Birliği ile Bakanlık arasında yapılan görüşme neticesinde, turist rehberlerinin, hizmetlerine göre alacakları taban ücretin her yıl tekrardan gözden geçirildiği ifade edilerek, taban ücret tarifesinin 1 Haziran tarihinden itibaren 90 Euro olacak şekilde belirlendiği kaydedildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.