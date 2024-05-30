Yeniboğaziçi Tahir hocasına ağlıyor

Doğu bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Yeniboğaziçi sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yeniboğaziçi sakini olan ve yıllarda imamlık yapan emekli imam sevilen sima Tahir Akartürk dün vefat etti.
Akartürk’ün vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün kılınan ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yeniboğaziçi Mezarlığı’na defnedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.