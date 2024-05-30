Yeniboğaziçi Tahir hocasına ağlıyor

Doğu bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Yeniboğaziçi sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yeniboğaziçi sakini olan ve yıllarda imamlık yapan emekli imam sevilen sima Tahir Akartürk dün vefat etti.

Akartürk’ün vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün kılınan ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yeniboğaziçi Mezarlığı’na defnedildi.

