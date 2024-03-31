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Tüpgaza bir zam daha

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Tüpgaza bir zam daha
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Ev tipi tüp gazın fiyatı 30 TL zamla 445 TL oldu. Tüp gazın fiyatı Şubat ayında 415 TL olmuştu. Bugünden itibaren geçerli olacak 30 TL’lik zam ile 10 kiloluk tüp gazın fiyatı 445’ye yükseldi.
 
 
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