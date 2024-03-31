Tüpgaza bir zam daha

Ev tipi tüp gazın fiyatı 30 TL zamla 445 TL oldu. Tüp gazın fiyatı Şubat ayında 415 TL olmuştu. Bugünden itibaren geçerli olacak 30 TL’lik zam ile 10 kiloluk tüp gazın fiyatı 445’ye yükseldi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.