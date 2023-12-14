Tüpgaza bir zam daha

On kiloluk ev tipi tüp gazın fiyatı 15 TL artarak 390 TL’ye yükseldi. Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karar, bugün yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (D Sınıfı Akaryakıt (LPG) Azami Satış Fiyatı) Emirnamesine göre, tüp gazın azami satış fiyatı 390 TL oldu.

Tüp gaz 24 Ekim tarihinden bu yana 375 TL’den satılıyordu.

