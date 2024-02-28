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Tüp gaza bir okkalı zam daha

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Tüp gaza bir okkalı zam daha
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Ülkemizde bitmek bilmeyen zam furyasına tüp gaz da eklendi!
Tüp gaza 25 TL'lik zam geldi! 390 TL'den satılan ev tipi tüp gazın fiyatı 415 TL'ye yükseldi.
9 Şubat'tan bu yana 390 TL'ye satılan tüp gaz zammı yarından itibaren geçerli olacak.


 
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