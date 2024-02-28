Tüp gaza bir okkalı zam daha

Ülkemizde bitmek bilmeyen zam furyasına tüp gaz da eklendi!
Tüp gaza 25 TL'lik zam geldi! 390 TL'den satılan ev tipi tüp gazın fiyatı 415 TL'ye yükseldi.
9 Şubat'tan bu yana 390 TL'ye satılan tüp gaz zammı yarından itibaren geçerli olacak.
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