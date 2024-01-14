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"T&T Havalimanı İşletmeciliği 2023 son çeyreği için 250 milyon TL ödeme yapacak"

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, "KKTC’nin dünyaya açılan tek penceresi" konumundaki Ercan Havalimanı’nı işleten T&T Havalimanı İşletmeciliği ihale gereği cirodan yüzde 47.8 artı KDV gelir paylaşımı  kapsamında  2023’ün son çeyreği için Maliye'ye 250 milyon TL ödeme yapacak"

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"T&T Havalimanı İşletmeciliği 2023 son çeyreği için 250 milyon TL ödeme yapacak"
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, T&T Havalimanı İşletmeciliği'nin  Ercan Devlet Havalimanı İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi gereği mali yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiğini ve 2023 yılı son çeyreği için Maliye'ye 250 milyon TL ödeme yapacağını açıkladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, "KKTC’nin dünyaya açılan tek penceresi" konumundaki Ercan Havalimanı’nı işleten T&T Havalimanı İşletmeciliği ihale gereği cirodan yüzde 47.8 artı KDV gelir paylaşımı  kapsamında  2023’ün son çeyreği için Maliye'ye 250 milyon TL ödeme yapacak.
Açıklamada, yeni Ercan Havalimanı’nın açılması ve  geniş gövdeli uçakların  piste inebilmesiyle artan yolcu sayısının  devlet hazinesine giren rakamı da artırdığı kaydedildi.

 Açıklamada, "T&T Havalimanı İşletmeciliği, Ekim- Kasım- Aralık 2023 aylarını kapsayan 4. dönem gelirin yüzde 47.8’ine karşılık gelen 250 milyon Türk lirasını Maliye Bakanlığı’nın hazinesine veriyor." denildi.
 
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