Özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, 40’ıncı ölüm yıl dönümünde anılacak

Özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, 40’ıncı ölüm yıl dönümü olan yarın törenlerle anılacak.
Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Küçük için ilk tören, Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda yer alacak.
Tören çerçevesinde saat 10.26’da protokol sırasına göre çelenkler Anıt’a sunulacak. Saat 10.28’de Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile bayraklar önce göndere çekilecek sonra yarıya indirilecek.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anıt Özel Defteri’ni imzalayacak ve konuşma yapacak.
AKM
Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenecek tören ise saat 11.15’te saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak.
Törende, Dr. Fazıl Küçük’ün ailesi adına Dr. Rifat Siber söz alacak. Lefkoşa Türk Lisesi Korosu sahne alarak oratoryoyu seslendirecek.
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