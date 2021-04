TIME en etkili 100 şirketi açıkladı

ABD merkezli TIME dergisi en etkili 100 şirketi açıkladı. Listede Dr. Özlem Türeci ile Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucuları olduğu BioNTech de yer aldı

ABD merkezli TIME dergisi, bu yıl ilk defa dünyadaki en etkili 100 şirketi açıkladı.

Listeyi oluşturmak için TIME, endüstri uzmanlarından sağlık hizmetleri, eğlence, ulaşım, teknoloji ve daha fazlası dahil olmak üzere çoğu sektörden adaylar topladı ve her şirketi etki, yenilikçilik, liderlik, hırs ve başarı gibi temel faktörler üzerinden değerlendirdi.

TIME100 En Etkili Şirketler sayısında dünya çapında 5 kapak yer alıyor ve her biri listedeki bir şirketin CEO'sunu tanıtıyor: Reese Witherspoon, Hello Sunshine, Ulusal Basketbol Birliği'nden Adam Silver, General Motors'tan Mary Barra, Illumina'dan Francis deSouza ve Gro Intelligence'dan Sara Menker.

​Listede aralarında Home Depot, Mastercard, Nike, Mattel, Twitter, Johnson & Johnson, Epic Games, Rothy's, AT&T, FedEx, Clubhouse, Airbnb, GoFundMe, Lime, Robinhood, Tesla gibi ABD merkezli 64 şirket bulunuyor.

Listeye Avrupa'dan da İngiliz Premier Ligi, Equinor, Maersk, Volks wagen, Adidas, Lego, Farfetch, Stripe, Oatly, Unilever gibi şirketler girdi.

Öte yandan, koronavirüsle mücadelede 'oynadıkları kritik rol' nedeniyle BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, CVS, Walgreens, and Illumina şirketleri de listeye dahil edildi.

Bununla birlikte, Microsoft, Samsung, Huawei, Apple, Tence nt, Nintendo, Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation ve Zoom gibi teknoloji devleri de kendilerine listede yer buldu.

Listede, finans sektöründen de Nubank, Alibaba, Mas tercard, Robinhood, Stripe, Flutterwave ve Coinbase gibi finan şirketleri de eklendi.

Ayrıca, Netflix, Spotify, TikTok, HYBE ve Disney de eğlence sektörü kategorisinde yer aldı.

Otomotiv sektöründe ise listede Volkswagen, GM, Tesla ve Çinli BYD'nin yer aldığı görüldü.

Yayına göre, listedeki diğer şirketler arasındaki bu otomobil üreticilerinin 'kendi liderleriyle birlikte geleceği şekillendirdikleri' belirtildi.