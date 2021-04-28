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Karavezirler: Desteğimiz Sertoğlu’na

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Hüseyin Karavezirler, “Dürüst ve adaletli yönetimi ile futbolumuzun değer kazanmasını sağlayan, kulüplerin yanında olan Hasan Sertoğlu’nu desteleyeceğiz.” açıklamasını yaptı

Karavezirler: Desteğimiz Sertoğlu’na
Cihangir Gençlik Spor Kulübü başkanı Hüseyin Karavezirler bir açıklama yaparak Hasan Sertoğlu'na destek vereceklerini açıkladı.
5 Haziran'da yapılacak olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) genel kurulunda başkan adayı olacağını açıklayan Hasan Sertoğlu'nun icraatlarından memnuniyet getiren Hüseyin Karavezirler'in açıklaması şöyle:
" Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu genel kurulunda, Cihangir Gençlik Spor Kulübü’nün desteği %100 Hasan Sertoğlu’na olacaktır.
Dürüst ve adaletli yönetimi ile Kıbrıs futbolunun değer kazanmasını sağlayan, kulüplerin daima yanında olan Hasan Sertoğlu ve yönetimini 5 Haziran tarihinde yapılacak olan, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olağan genel kurulunda desteklediğimizi bildiririm."
 
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