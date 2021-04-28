Karavezirler: Desteğimiz Sertoğlu’na

Hüseyin Karavezirler, “Dürüst ve adaletli yönetimi ile futbolumuzun değer kazanmasını sağlayan, kulüplerin yanında olan Hasan Sertoğlu’nu desteleyeceğiz.” açıklamasını yaptı

Cihangir Gençlik Spor Kulübü başkanı Hüseyin Karavezirler bir açıklama yaparak Hasan Sertoğlu'na destek vereceklerini açıkladı.

5 Haziran'da yapılacak olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) genel kurulunda başkan adayı olacağını açıklayan Hasan Sertoğlu'nun icraatlarından memnuniyet getiren Hüseyin Karavezirler'in açıklaması şöyle:

" Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu genel kurulunda, Cihangir Gençlik Spor Kulübü’nün desteği %100 Hasan Sertoğlu’na olacaktır.

Dürüst ve adaletli yönetimi ile Kıbrıs futbolunun değer kazanmasını sağlayan, kulüplerin daima yanında olan Hasan Sertoğlu ve yönetimini 5 Haziran tarihinde yapılacak olan, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olağan genel kurulunda desteklediğimizi bildiririm."

