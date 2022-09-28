Ticaret Odası’ndan yerel seçim tarihine tepki

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, katıldığı bir programda yerel seçimlerin 25 Aralık’ta yapılması kararına karşı çıktı. Söz konusu tarihin yeni yılın son haftası olduğuna dikkat çeken Deniz, söz konusu tarihin değiştirilmediği takdirde konuyu yargıya taşıyacakları konusunda uyarıda bulundu.

Turgay Deniz şöyle dedi: “Şu anda iş dünyası ayaktadır. İş dünyası için 25 Aralık tarihi önemli bir tarihtir çünkü yeni yılın son haftasıdır. Alışverişin yapılacağı son haftadır. Güney tatildir ve alışveriş, yeme-içme için Kuzey’i tercih edeceği gündür. Ekonomiye katkı koyacaktır. Siz böyle bir güne seçim tarihi koyuyorsunuz. Sanki de bu ülkede özel sektör yoktur. Bu tarih değiştirilmezse belki de bu sefer davayı iş dünyası adına Ticaret Odası açacaktır.”

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesi yapımını da değerlendirdi. Deniz, “Bu ülkede biz bir cumhuriyetsek bir devletsek yapılacak olan her türlü binanın bizim yetkili kurumlarımız tarafından onaylanması gerekir. Külliye veya değil ne isterse yapılsın. Bu ülkenin belli otoriteleri vardır ve eğer bu ülkenin otoriteleri de varsa bunu bypass etmemek gerekmektedir” dedi.

Deniz, “Topladığımız vergi ve harçlarla ancak kamu giderlerini karşılayabiliyoruz. Bunun dışında ülkeye yapılan herşey Türkiye’nin yardımıyla yapılıyor. Ülkemizde yaratılan müşavirler ordusu var. Biz bunlara harcadığımız parayla kaç tane külliye kaç tane hastane kaç tane okul yaparız!” diye konuştu.

Elektrik konusunda bu dönem Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak aktif çalışacaklarını anlatan Deniz, İhalesiz alımlarım tamamen karşısındayız. Şeffaflık ve eşitlikten yanayız. Gerekirse mahkemeye başvuracağız. Devletin parasını zarara uğratanlar güneş yüzü görmemelidir. Yolsuzluk, rüşvet algısı toplumun devlete olan inancını zedelemektedir” diye konuştu.