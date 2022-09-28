"Sterlin, 1 Dolar'ın altına düşerse şaşırmam"

Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers yeni göreve gelen İngiltere Başbakanı Liz Truss’ın mali politikalarını eleştirerek bunların sonucunda sterlinin dolar paritesinde 1’in altına düşebileceği ve İngiltere’nin gelişmekte olan bir ülke gibi davrandığı uyarısında bulundu.

Eski Hazine Bakanı Lawrence Summers, yeni göreve gelen İngiltere Başbakanı Liz Truss tarafından benimsenen ekonomi politikalarını, sterlinin ABD doları ile pariteyi geride bırakması için koşullar yarattığı gerekçesiyle eleştirdi.

Bloomberg TV’ye verdiği röportajda, “Bunu söylemek beni çok üzüyor, ancak İngiltere gelişmekte olan bir ülke gibi davranarak kendisini batmak üzere olan bir ülkeye dönüştürüyor” diyen Summers, “Brexit, İngiltere Merkez Bankası’nın gelişmelerin ne kadar gerisinde kaldığı ve şimdi bu maliye politikalarıyla birlikte, İngiltere’nin ekonomi politikaları uzun zamandır herhangi bir büyük ülkenin izlediği en kötü makroekonomik politikalar olarak hatırlanacak” değerlendirmesinde bulundu.

Truss hükümeti, 1972’den bu yana İngiltere için en radikal vergi indirimleri paketini hazırlayarak, ekonominin uzun vadeli potansiyelini artırmak amacıyla hem işçilere hem de şirketlere uygulanan vergileri azalttı.

Ekonomistler, paketin karşılanabilir olmamasından ve artan borçla ilgili endişeler nedeniyle bir Döviz krizini tetiklemesinden endişeliler. “Mevcut yol korunursa, sterlin sonunda bir doların altına düşerse beni şaşırtmaz” diyen Summers, “Bu, İngiltere’de sürdürülen türden saf, iyi dilekler barındıran, arz yönlü ekonomi için doğru bir an değil” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan eski bakan dünyanın birçok bölgesinde enflasyonist baskılar katkı sağlayan ve ABD para birimi üzerinden borçlanmış kurumlar üzerindeki baskıyı artıran doların yükselişiyle ilgili tehlikelere dikkat çekti.

Summers, doların güçlenmesiyle ilgili, “Bu, bir süre bizimle yaşayacak bir sorun olacak. Ülkeler çok güçlü bir ABD dolarına uyum sağlamak zorunda kalacak ve bu mayıs döneminde ekonomilerin makroekonomik yönetimini zorlaştıracak” dedi.

Eski Hazine Bakanı, ABD’nin mali politikasının sıkılaşmasının, Fed’in yurt içi enflasyonla mücadele etmek için ortaya çıkan yükü azaltarak yardımcı olabileceğini öne sürdü.

“Washington maliye politikasına daha fazla ve para politikasına daha az önem verirse, bu biraz daha düşük faiz oranlarına sahip bir politika ortamı yaratacak ve muhtemelen dolar üzerinde yukarı yönlü bir baskı anlamına gelmeyecektir” diyen Summers, Fed konusunda çarşamba günü yapılan artışları onayladığını yineledi ve Başkan Jerome Powell’ın enflasyonu dizginlemek için gerekli ilacın bir durgunluk içerdiğini kabul etmede giderek daha net hale geldiğini vurguladı.