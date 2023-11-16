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Ticaret Odası heyeti Londra'da temaslarda bulunuyor

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Ticaret Odası heyeti Londra'da temaslarda bulunuyor
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası'ndan (KTTO) bir heyet Londra’ya  çalışma ziyaretinde bulunuyor. 
KTTO tarafından yapılan yazılı açılamaya göre, KTTO Başkanı Turgay Deniz başkanlığındaki heyet ilk olarak Müsiad İngiltere tarafından Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş’ın rezidansında düzenlenen İş Kurma Ağı etkinliğine katıldı. KTTO heyeti etkinlikte yer alan yabancı büyükelçiler ve iş dünyasının temsilcileri ile istişarelerde bulundu, olası işbirliği olanaklarını değerlendirdi ve KTTO Londra Temsilcilik Ofisi’yle birlikte yürüttükleri faaliyetleri aktardı.
Heyet, temasları kapsamında Londra’da bulunan çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Kıbrıslı Türk işletmelerle de çalışma toplantıları düzenledi.
KTTO heyeti bu akşam KKTC’nin 40. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin tarafından düzenlenecek resepsiyona katılarak yarın yurda dönecek.
 
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