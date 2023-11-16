Dört eczacı daha tutuklandı

Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, zanlı olarak görülen toplam dört eczacı daha bugün tutuklandı. Tutuklanan zanlılar yarın tutukluluk talebi ile Lefkoşa, Güzelyurt ve İskele Kaza Mahkemeleri huzuruna çıkarılacaklar. Soruşturma devam etmekte.