Tencereler boş kalıyor!

Gıda enflasyonu Şubat ayında yüzde 9 olarak açıklandı. Şubat 2023’e göre ise yüzde 80 artış var. Vatandaşlar, mutfaktaki tencerenin yarısının artık boş kaldığı veya çok zor kaynadığı konusunda hem fikir

İstatistik Kurumu’nun hesaplamasına göre 2024’ün daha ikinci ayı sonunda gıda enflasyonu %20’yi buldu.

Gıda fiyatlarının Şubat 2022-Şubat 2024 arasındaki iki yılda %238 oranında arttığı hesaplandı.

“Gıda ve alkolsüz içeceklerin” fiyatlarında kesintisiz ve astronomik oranlarda artış, yaklaşık 40 aydır devam ediyor. Son 41 aylık periyotta sadece iki ay %1’in altında düşüş kaydedilirken, geriye kalan 39 ayda yükseliş oldu. Aralık 2021’deki %18.10’luk artıştan sonra en yüksek üçüncü artış %10.09 ile Ocak 2024’te saptandı. Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) ana harcama kalemleri içerisinde yer alan gıdada Şubat ayındaki artış oranı ise %8.96 oranında açıklandı. Resmi verilere göre 2024’ün gıda enflasyonundaki yıllık artış oranı %79.27 olurken, genel enflasyon da %85.71 oranında hesaplandı. Gıda

enflasyonunun iki yıllık artış oranı ise %238 seviyesinde saptandı.

MUTFAKTAKİ DARBOĞAZ…

Vatandaşlar, gıda fiyatlarının artık aylık ya da haftalık olarak değil günlük değiştiğine işaret ederken, mutfaktaki tencerenin yarısının artık boş kaldığı veya çok zor kaynadığı konusunda hem fikir.

İstatistik Kurumu’na göre bir yıllık sürede temel gıdalardan kuzu eti %138; dana eti %99; ekmek %82; su %80; hellim %75; tavuk %75 ve süt %54 oranında daha pahalıya satılıyor.

Dün itibarıyla 80 TL’ye satılan domates bir yıl önceye kıyasla %155 oranında zamlanırken, 90 TL’den satılan salatalıktaki yıllık artış %52’yi aştı.

KÜRESEL GIDA ENDEKSİ DÜŞÜYOR…

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Gıda Ajansı (FAO) gıda ürünleri fiyat endeksi gerilemeye devam ediyor. FAO Gıda Fiyat Endeksi Ocak 2024'te, tahıl ve et fiyat endekslerindeki düşüşlerin şeker fiyat endeksindeki artışı fazlasıyla dengelemesi, süt ürünleri ve bitkisel yağ fiyat endekslerinde ise sadece küçük düzeltmeler kaydedilmesiyle, revize edilen Aralık seviyesine göre %1 düşüşle 118 puan olarak gerçekleşti. Endeks, yıllık bazda ise %10.4 geriledi.

