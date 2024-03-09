Dövizde yeni rekor

Döviz kuru dün haftanın son işlem gününde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Sterlin 41.70, Euro 35.47, Dolar ise 32.45'e yükseldi.
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