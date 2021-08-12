TCMB PPK toplantısı (14:00): Politika değişikliği beklenmiyor

- Türk mali piyasaları, dün günün büyük bir bölümünde satış baskısına maruz kaldı. Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gece katılacağı canlı TV yayınının bugün sonuçlanacak olağan TCMB Temmuz ayı faiz kararının öncesine denk gelmesi, piyasalarda bir miktar da olsa gerginlik yarattı. Hemen hemen her platformda, faiz hadlerinin düşürülmesi gerektiğini dile getiren Erdoğan'ın yine bu yönde konuşma ihtimali, mali piyasalarda karşılık buldu.
- Enflasyon verisi ardından geçen hafta 8,2950 seviyesini test eden USDTRY kuru, dün gün boyu yönünü yukarıya çevirerek 8,68 seviyesine varan bir yükseliş kaydetti. Borsa İstanbul, belki de faiz endişesini yansıtır bir biçimde dün %1,85 gerilerken, bankacılık hisseleri %2,2 düşüş kaydetti.
- Türk mali piyasaları, dün küresel piyasalara paralel, ABD'de açıklanan TÜFE enflasyonunu takip etti. Malumunuz, ABD'de istihdam piyasalarında işlerin yolunda gittiğini gösteren tarım dışı istihdam raporu ardından, aylardır yükselen ve multi yılları zirvesine çıkan enflasyonun daha da yükselmesinden endişe eden piyasaları, veriyi büyük bir heyecan ile bekledi.
- Lakin veri, hemen hemen piyasa tahminleri paralel sonuçlandı. Çekirdek TÜFE yıllık bazda %4,3 ile tahmin düzeyinde kalırken, manşet TÜFE ise %5,3 olan beklentinin bir tık üzerinde sonuçlanarak %5,4 oldu. Enflasyonun bu ay beklentileri aşmaması, piyasalara derin bir nefes aldırdı.
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