TİS’e ek protokol ile çalışanların maaşlarına artış getirildi

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen) ile Mehmet Salih Havalı Ticaret Ltd. arasında yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesine ek protokol imzalandı.

Çağ-Sen’den verilen bilgiye göre, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Toplu İş Şözleşmesine ekli protokol ile, Mehmet Salih Havalı Ticaret Ltd. (Havalı Market 1 ve 2) çalışanlarının maaşlarına yüzde 8.84 artış getirildi.

Serdarlı’da faaliyet gösteren Melman Havalı Market-1 de yapılan törende protokole işveren tarafı olarak Direktör Mehmet Salih Havalı, işçi tarafı olarak Çağ-Sen Başkanı Mehmet Davulcu imza koydu.

Davulcu

İmza töreninde konuşan Çağ-Sen Başkanı Mehmet Davulcu, işveren tarafı olan Mehmet Salih Havalı Ticaret Ltd. Direktörüne demokratik anlayışı için teşekkür etti.

Ülkenin kırsal bir bölgesinde kurulu Melman Havalı Marketlerin işvereni ve çalışanlarının tüm ülkenin özel sektörüne örnek teşkil edecek bir ilişki geliştirdiğine işaret eden Davulcu, iyi niyetle ve istenirse yapılabileceğinin çok güzel bir örneğini ortaya çıkaran taraflardan biri olmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

Davulcu, özel sektör işverenlerine de seslenerek, “İyi niyetliyseniz ve istekliyseniz sizinle de başarabiliriz” dedi.

Açıklamaya göre, imza töreninde konuşan Direktör Mehmet Salih Havalı da, iki yıldır süren Covit 19 salgını döneminde toplum olarak da, işletmeler olarak da ciddi zorluklar yaşandığını ancak sıkıntıların göğüslenmesinde çalışanların büyük desteğinin görmezden gelinemeyeceğini ifade ederek, içinde bulunulan dönemde hoşgörü ve anlayışın büyük önem taşıdığını söyledi.

Havalı, çalışanların örgütü olduğu Çağ-Sen’e de teşekkürlerini iletti.