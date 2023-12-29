409 yabancıya daha taşınmaz mal satın alma izni

Hükümet, yeni yıl öncesi 409 yabancıya daha taşınmaz mal alma izni verdi.
Ülkede tartışma konusu olan yabancı uyruklulara taşınmaz mal satışı aralıksız devam ediyor.
Son olarak yeni yıl öncesi 409 yabancıya daha taşınmaz mal alma izni verildi.
İçişleri Bakanlığı'nın önergesi doğrultusunda Bakanlar Kurulu'nun Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca aldığı karar dünkü (27 Aralık) Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ülkede bugüne kadar yabancılara satışı gerçekleşen arazi ve konut sayısı ile ilgili bir veri bulunmuyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.