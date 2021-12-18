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Sterlin 22 TL’ye dayandı

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Dolar 16,42’ye, Sterlin 21,84’e, Euro da 19,40’a çıktı

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Sterlin 22 TL’ye dayandı
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın önceki gün politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 14’e çekmesinin ardından Türk Lirası‘nda hızlı değer kaybı sürüyor.
Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında yükselişini sürdürerek yeni bir zirve gördü. Haftaya 13,80 civarında başlayan dolar dün 17’nin üzerini gördü.
Dün gece itibarıyla KKTC’de serbest piyasada Dolar 16,42’den, Sterlin 21,84’ten, Euro da 19,40’tan işlem gördü.
Öte yandan Dolar’ın 17 üzerini görmesinin ardından TC Merkez Bankası'ndan döviz kurlarına dün beşinci müdahale geldi. Müdahalenin etkisi ise sınırlı oldu.
Merkez bankası son dönemde hızlanan kur atakları nedeniyle Aralık ayı başından bu yana piyasaya 5 kere müdahale etti. Ancak 5 müdahaleye rağmen son 17 günde Türk lirasının değer kaybı yüzde 30’a yaklaştı.
Uzmanlar, TCMB'nin rezerv satışının piyasada alım fırsatı olarak değerlendirildiğini ve kurun tekrar yukarıya çıktığını, dolayısıyla boşa rezerv harcaması yapıldığını belirtiyor.
 
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