Çaresizliğin fotoğrafı

Beyarmudu’nda Hüsran Hasetoğlu adlı bir vatandaş, üzerine astığı ‘açım, evde ekmek yok” yazan pankartlarla yardım istedi. Hamitköy’de ise Mustafa Gürkan ‘bize bir gençlik, çocuklarımıza bir gelecek borçlusunuz’ pankartı ile geçim sıkıntısını duyurmaya çalıştı

Dövizin hızla artışı temel geçim maddeleri başta olmak üzere tüm piyasada fiyatların zamlanmasına neden olurken, geliri harcamalarına yetersiz kalan bazı vatandaşlar yardım istemeye başladı.Beyarmudu'nda yaşayan Hüsran Hasetoğlu adlı bir vatandaş, üzerine astığı ‘açım, evde ekmek yok” yazan pankartlarla isyan etti.Eşinin ve kendisinin hasta olduğunu belirten Hasetoğlu beş gündür aç susuz olduklarını yetkililerin pahalılıkla ilgilenmesini istedi.Parası olmadığı için çöpleri karıştırıp yiyecek birşey bulmaya çalıştığını söyleyen Hüsran Hasetoğlu “Dayanacak gücüm kalmadı” dedi.Mustafa Gürkan isimli Mustafa Gürkan isimli bir başka vatandaş ise dün sabnah “çocuklarımıza bir gelecek borçlusunuz’ pankartı ile Hamitköy Çemberi’nde eylem başlattı.