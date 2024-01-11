Sendikaların vergi oranlarının düzenlenmesine karşı açtığı dava 18 Ocak’a ertelendi

Kamuda yetkili beş sendika ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın vergi oranlarının düzenlenmesine ilişkin yasa gücünde kararnameye karşı açtığı dava 18 Ocak Perşembe gününe ertelendi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nın (KAMUSEN) yetkilileri davanın ardından Maliye Bakanlığı’na giderek, gelir vergisi dilimleri ve indirimleri hakkında hazırladıkları 4 maddelik öneriyi Bakanlık Müsteşarı Burak Şoföroğlu’na sundu.

Sendikaların, Gelir Vergisi Matrah Dilimleri ve Oranlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname’nin iptal edilmesi ve ara emri başvurusu hakkındaki dava bugün Anayasa Mahkemesi’nde görüşüldü. 18 Ocak Perşembe günü saat 10.30’da yeniden görüşülecek davada, Başsavcılık hukuk görüşü sunacak.

Maviş

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş davanın ardından Mahkemeler önünde yaptığı açıklamada, “vergi oranlarının artırılmaması, halkın alım gücünün düşmemesi adına verdikleri mücadelenin devam ettiğini” belirtti.

Kamuda yetkili sendikaların dün Maliye Bakanlığı’nda bir görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatan Maviş, “Maliye Bakanlığı’nın bizi ikna çalışmalarına tav olmadık. Önerilerini kabul etmedik” dedi.

Gelir vergisi dilimleri ve indirimleri hakkında yeni bir öneri hazırladıklarını ifade eden Maviş, önerilerini bugün Maliye Bakanlığı’na sunacaklarını söyledi.

Davanın 18 Ocak Perşembe günü saat 10.30’da yeniden görüşüleceğini dile getiren Maviş, “savcılık tarafının, sendikaların ortaya koyduğu istidaya, hukuk görüşü sunacağını beyan ettiğini” kaydetti.

“Başsavcılığın bugün, gelir vergisi ile ilgili yasaların, yasa gücünde kararname ile değil Meclis’te yapılması gerektiğini" ifade ettiğini de savunan Maviş, haftaya savcılığın bu konudaki hukuk görüşünü sunacağını yineledi.

Sürecin hızlı ilerlediğini ifade eden Burak Maviş, vergi dilimlerinin Ocak ayında belirlenmesi gerektiğini ve bu konuda süreci bir adım geriden hukuken takip ettiklerini söyledi.

Hukuk yoluyla çözüm olmazsa, diyalog veya eylemle sorunu çözme kararlılıklarının devam ettiğini kaydeden Maviş, tüm halkı ilgilendiren bu konunun diyalogla çözülmesi için girişimlerine devam ettiklerini belirtti.

Maliye Bakanlığı’nın önerisine karşı bir öneri hazırladıklarına işaret eden Maviş, “Bizim önerimiz gelir vergisi ödeyenlere herhangi bir yük getirmeyecek şekilde dizayn edilmiştir” dedi.

Ülkede gerçek anlamda gelirini beyan edenlerin üzerine daha fazla vergi talep edilmesinin adil olmadığını kaydeden Maviş, öğretmenler, memurlar, kamu işçileri ile bankalarda, kooperatiflerde, kitlerde çalışan kişilerin vergi kaçırması veya iyi bir muhasebeci tutmasının mümkün olmadığını söyledi.

“Bizim sabit bir maaşımız var. Ne kazanıyorsak devlete de onu veriyoruz” diye konuşan Maviş, vergi rekortmen listelerinde yer alan kişilerin de gerçek kazançları üzerinden vergilerini verdiklerini buna rağmen bu kişilerin de vergilerini artıracak adım atıldığını kaydetti.

“Vergisini ödemeyenlerin vergisini bizler ödeyeceğiz”

“Yani bu ülkede vergisini ödemeyenlerin vergisini bizler ödeyeceğiz” diyen Maviş, “Bugüne kadar faturalarımızı zamanında ödedik, vergileri zamanında ödedik bunun cezalandırılmasını kabul etmiyoruz” şeklinde konuştu.

Vergi artırımıyla maliyetlerin giderlerinin de artırılacağını dile getiren Maviş, “Bu daha çok vergi kaçağı ve daha çok zam olarak karşımıza çıkacak” dedi. Maliye Bakanına eleştirilerde bulunan Maviş, yanlış yapıldığını söyledi.

Maliye Bakanlığı’na öneri sunacaklarını hatırlatan Maviş, “Seçim kendisinin olacak. Doğruyu veya yanlışı seçmek Sayın Berova’ya kalmış olacak. Yanlışı seçerse ne olacağını herkes biliyor” diye konuştu.

“Maliye Bakanı önerilerinizi kabul etmezse ne olacak” sorusu üzerine Maviş, hükümeti son kez uyardıklarını, bundan sonraki tepkilerinin sözle olmayacağını kaydetti.

Sendikalardan Maliye Bakanlığı’na 4 maddelik öneri

Kamuda yetkili beş sendikanın yetkilileri daha sonra Maliye Bakanlığı’na giderek, hazırladıkları 4 maddelik öneriyi Bakanlık Müsteşarı Burak Şoföroğlu’na sundu.

Sendikalar, 24/1982 sayılı Gelir Vergisi Yasası çerçevesinde, Bakanlar Kurulu’ndan, yıllık matrah dilimleri ve vergi oranlarının 10 katı yükseltilmesini, asgari ücretin açıklanan Hayat Pahalılığı oranı üzerinden belirlenmesi gerektiğini göz önünde bulundurup, bu indirimi en az 325 bin TL yapmasını ve özel indirim oranının yüzde 20 olmasını talep etti.

Sendikalar ayrıca, 24/1982 sayılı Gelir Vergisi Yasası’nın kamuda yetkili beş sendika ile istişare edilerek, 2024 yılı içerisinde güncellenmesi ve birim matrahların her yıl en az Hayat Pahalılığı oranında artırılması gibi elzem düzenlemelerin yapılması talebinde bulundu.

Bakanlık Müsteşarı Burak Şoföroğlu da, yasa çerçevesinde önerilerin değerlendirileceğini kaydederek, konunun yarın Meclis Alt Komitesi’nde ele alınacağını söyledi.