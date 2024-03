Optimum Kart’ın uçuş mili programı ‘’milO’’ yenilenerek geri döndü

Optimum Kart kullanıcılarının yenilenen kampanya ile artık yaptığı her alışverişte ister yurtiçi ister yurtdışı olsun, ‘’milO’’ uçuş mili puanı kazanacakları ve aynı zamanda OptimumPuan kazanmaya da devam edecekleri belirtildi

Kuzey Kıbrıs’ın teknoloji alanında da öncü bankası Koopbank’ın en önemli markalarından biri olan Optimum, kart kullanıcılarına avantajlar sunmaya devam ediyor. Optimum’un yenilenen kampanyası ile kullanıcılar artık daha avantajlı ve daha kolay ‘’milO’’ uçuş mili puanı kazanabilecek.



‘’milO’’, SİZİ UÇURAN MİL O!

Koopbank’tan yapılan açıklamada, Optimum Kart kullanıcılarının yenilenen kampanya ile artık yaptığı her alışverişte ister yurtiçi ister yurtdışı olsun, ‘’milO’’ uçuş mili puanı kazanacakları ve aynı zamanda OptimumPuan kazanmaya da devam edecekleri belirtildi.



Kazanılan ‘’milO’’ puanları ile de kullanıcıların bedavaya uçak bileti, paket turu ya da konaklama hizmeti satın alabilecekleri kaydedildi.



DAHA AVANTAJLI VE KOLAY UÇUŞ MİLİ KAZANIMI

Optimum kart kullanıcıları üye işyerlerinde yapacakları tek ödeme (tek çekim) ve taksitli alışverişlerde her 200 TL’lik kısmına 1 ‘’milO’’ kazanacak. Yurtiçinde ve yurtdışındaki diğer işyerlerinde ise yapacakları alışverişlerin her 500 TL’lik kısmına 1 ‘’milO’’ kazanacak. Toplamda 1000 ve üzeri ‘’milO’’ uçuş mili biriktiğinde ‘’milO’’larını kullanma hakkına sahip olacakları belirtildi.



GEÇMİŞ KAMPANYADAN KAZANILAN ‘’milO’’ PUANLARI 4 İLE ÇARPILARAK BAŞLANGIÇ PUANI OLARAK EKLENİYOR

Yapılan açıklamada, kullanıcıların geçmiş kampanyadan devreden ‘’milO’’ uçuş mili puanlarının 4 ile çarpılarak ‘Başlangıç Mili’ olarak kartlara yansıtılacağı açıklandı.



İSTER KENDİNİZ İSTER SEVDİKLERİNİZ İÇİN KULLANIN

Kampanya süresince müşterilerin alabileceği bilet sayısında bir sınırlama olmadığı ve daha fazla ‘’milO’’ biriktirerek kendilerine veya sevdiklerinize daha fazla uçak bileti, paket tur veya konaklama hizmeti satın alma imkanlarının olduğu da belirtildi.