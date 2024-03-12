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KSTU soruşturması zanlıları teminatla serbest bırakıldı

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KSTU soruşturması zanlıları teminatla serbest bırakıldı
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Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında bu sabah yeniden  mahkemeye çıkarılan YÖDAK Başkanı T.A. ile eski Başkan Yardımcısı M.H. nakdi teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde görülen duruşmada, dava ile ilgili toplam 17 ifade alındığı belirtilirken, zanlı avukatları itham edilen suçları kabul etmedi.


Ellişer bin TL nakdi teminat, iki kefilin birer milyon TL kefalet senedi imzalamasıyla serbest kalan, yurt dışına çıkış yasağı getirilen T.A. ile M.H.  tutuksuz yargılanacak.


Zanlılar haftada bir gün polise giderek ispatı vücut yapacak
 
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