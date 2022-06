“Önümüzdeki hafta, petrol yine yükselecek”

Hasan Uzun Petrol sahibi Hasan Uzun, önümüzdeki hafta petrolün yine yükselebileceğini belirtti

Hasan Uzun Petrol Sahibi Hasan Uzun, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa katıldı.Uzun, Önümüzdeki hafta petrolün yine yükselebileceğini, bunun sebebinin ise pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili olduğunu belirtti. Fiyat ve dövizin yükselişi ile maliyetlerin de yükseldiğine dikkat çeken Uzun, “Daha öncesinde bir tanker 100 bin TL iken bir ay sonra 200 bin TL oldu” diye konuştu. Uzun, Bunun sebebini alım, üretim ve Rusya-Ukrayna savaşın dolayısıyla brent petroldeki yükseliş olarak açıkladı.Hasan UzunTüzük ile ilgili olarak Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun bazı çalışmaları olduğunu belirten Uzun, tedarikçinin istasyonda yüzde 15 stok bulundurması gerektiği konusuna dikkat çekti.Uzun, “Ben yıllardır benzinde self servise geçilmesi gerektiğini söylüyorum, yeni tüzükte bunun çalışmaları var. Dünya ve teknoloji değişiyor bizim de buna ayak uydurmamız gerekiyor” dedi.İnsanların sebze, meyve alamadıklarını artık herkesin tane ile alışveriş yaptığını söyleyen Uzun, “Fiyat denetimi yok; her markette başka fiyatlar var, bundan dolayı halkın alım gücü de düşüyor” ifadelerini kullandı.Uzun, gıda ve akaryakıtın belli bir kotaya ve nüfusa göre getirildiğini belirterek Rum tarafından gelip buradan alışveriş yapanların hak yediğini düşündüğünü söyledi.İnsanların benzin alma miktarının bile değiştiğine dikkat çeken Uzun, “Eskiden rahatça 'doldur' diyen insanlar, şu an 100 TL’lik benzin istiyor” dedi.Uzun, hükümetten beklentisinin ekonominin düzelmesi, istikrar ve denetim olduğunu belirterek, "1970’lerden kalan yasalarla çalışmak yeterli olmayacak" diye konuştu."İstikrarlı bir siyaset ülkenin de istikrarını sağlar" diyen Uzun,” Ülkenin istikrarsızlığa tahammülü yoktur” ifadelerini kullandı.