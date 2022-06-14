Çalışanların gözü maaş artışlarında

TL’deki düşüşün tetiklediği 5 aylık enflasyon yüzde 43’ü geçti, hayat pahalılığı ödeneği ve asgari ücret düzenlemesi bekleniyor



KKTC’de ekonomik krizin etkileri giderek derinleşirken, tüm çalışanların gözü yapılması planlanan maaş ve ücret artışlarında. Türk Lirası’nda bir türlü durmak bilmeyen değer kayıplarının tetiklediği 5 aylık enflasyon %43.10 oranına yükselirken, yıllık enflasyon %98.12 seviyesinde.

Uzmanlar açıklanan hayat pahalılığı oranlarının, halkın hissettiğinden daha düşük olduğunu ve rakamların gerçeği tam olarak yansıtmadığını savunurken, çalışanlar açıklanan oranlardaki artışlara bile razı. Çünkü ülkede tüm mal ve hizmetlere gelen astronomik zamlarla alım gücü iyice düşerken, maaş ve ücretler hala sabit. TL kullanımı nedeniyle, hayatı ucuzlatacak ekonomik enstrümanlara sahip olmayan hükümet yetkililerinin elinde kalan tek seçenek maaş ve ücret artışı. Ancak, bunda da sorunlar var.

HP MAAŞLARA NE ZAMAN YANSIR?

Hükümetin normalde Temmuz ayı başında açıklanacak Haziran enflasyonu rakamlarında ortaya çıkan 6 aylık hayat pahalılığı oranını maaş ve ücretlere yansıtması gerekiyor.

Ancak, geçen hafta içinde yapılan açıklamalarda, 5 aylık HP oranını (%43.10) Temmuz maaşlarına yansıtma girişimi telaffuz edildi. Hükümet yetkilileri bunu gerçekleştirmeleri halinde bir sonraki maaş zammını 7 ay sonra Şubat ayı başında yapma peşinde.

Böylece yerel seçimlere daha rahat girme planları da var. Sendikaların bu konudaki tavrı henüz netleşmezken, Maliye’ye yakın kaynaklar, çalışmaların sürdüğünü ve bu ay sonunda kamudan ödenenlerin maaşlarını HP oranlı alacağını iddia ediyor. Ancak, toplumun daha büyük bir çalışan kesimini oluşturan asgari ücretliler için haberler daha da kötü.

ASGARİ ÜCRETTE KAOS ÇIKACAK…

KKTC’de asgari ücretin en az yılda iki kez belirlenmesi gerekiyor. Ancak, daha kayda değer bir hareketlenme yok. İşveren kesimleri, “Yüzde 43.10’luk HP oranını asgari ücret zammı olarak verirsek batarız” derken, çalışan kesim temsilcileri net 10 bin TL rakamından bahsediyor. Arada, hükümet yetkililerinin tavrının belirleyici olacağı belirtiliyor. Ülkede asgari ücret halen net 6 bin 090 TL olarak yürürlükte. Öte yandan, ülkede özel sektör çalışanlarının neredeyse tümü daha fazla gelir sağlayacak iş arayışı içinde olduğunu çok da saklamazken, kamu çalışanları da ikinci hatta üçüncü iş peşinde. Kaçak çalışanlar ise düşük ücretleri nedeniyle giderek daha çok işveren için ilk seçenek haline geliyor.

