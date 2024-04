Onalt Group ile Gürdağ Tuğla arasında dev işbirliği

Kıbrıs’ın en büyük inşaat malzemeleri üreticileri Onalt Group (Kale Boya) ile Gürdağ Trading & Industry Ltd en son teknoloji ile donatılmış çok yüksek kapasiteli yeni bir Tuğla üretim tesisi için ortaklık anlaşmasına vardı.

Onalt Group (Kale Boya) tarafında Yönetim Kurulu Başkanı Halil Onalt ve şirket direktörü Gürkan Onalt Gürdağ Trading & Industry Ltd. adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ersözlü ve şirket direktörü Hasan Ersözlü hazır bulundu.

Konuyla ilgili şu açıklamam yapıldı:

"Ülkemizde yeni bir tuğla fabrikasının açılması, sadece ekonomik ve dışa bağımlılığı azaltma anlamında değil, sosyal ve çevresel açılardan da önemli bir dönüm noktasıdır.

Bu gerçek ışığında inşaat malzemeleri alanında faaliyet gösteren tüm bileşenlerin ihtiyaç duyduğu tuğla ve diğer tamamlayıcı ürünleri üretmek hedefiyle bizler Onalt Group (Kale Boya) ve Gürdağ Trading & Industry Ltd firmaları olarak ortak yatırım kararı aldık.

Çalışmalar, iki firmanın yönetim kurulları, yetkilileri ve yurt dışı danışman firmaları eşliğinde en kısa sürede sonuçlandırmak amacıyla başlatılmıştır. Yeni tesisin kapasitesinin çok yüksek olması, kapasitenin %50’sinin yurt içi ihtiyacın karşılanmasına, diğer %50 sinin ise yurt dışına ihraç edilmesine olanak sağlayacaktır. Kurulacak olan yeni üretim tesisi Mesarya Bölgesi’ne kurulması planlanmıştır.

Yıllardır ülkemizde üretim alanlarına getirdikleri kalite ve yeniliklerle liderlik ederek , öncü yatırımlar yapmayı ilke edinmiş iki firma olarak güçlerimizi birleştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunma, yine ülkemize son teknoloji ile üretim yapan, tam otomasyon yeni bir tuğla üretim tesisi kazandırma kararımızın mutluluğunu yaşıyor ve sizlerle de gururla paylaşıyoruz."