Nizam: “Çiftçiyi merkeze alan devlet politikalarına ihtiyaç var”

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Mehmet Nizam, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nizam, Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, insanlık tarihi kadar eski bir meslek olan çiftçilik insan topluluklarının ihtiyaç duyduğu gıdayı üretmekle kalmayıp, yaşadığı ülkenin kalkınmasında, ekonominin büyümesinde en önemli rolü üstlenen meslek gurubu olduğuna işaret ederek, “Geçen zaman içerisinde Dünya’da ve ülkede gıda tedarikinin ne kadar önemli olduğu yeniden görülmüştür. Tarım ve üretim durursa hayat durur. Tarım, önemi tartışılmaz bir sektörden öte bir kültürdür. Bu kültürde Kıbrıs Türk halkının genlerinde bulunmaktadır.” dedi.

“Tarım demek gıda güvencesi demektir.” diyen Nizam, gıda güvencemizi sağlayanların ise çiftçiler olduğuna işaret etti.

Nizam, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği olarak 1943 yılından bugüne tam 81 yıldır üreticilerin gelişimini sağlamak adına tüm üreticilerin yanında olduklarını belirterek, “Çiftçiyi merkeze alan devlet politikalarına ihtiyaç vardır. Genel başkan tarım sektöründe uygulanacak devlet politikaları değişen hükümet ve bakanlara göre değişmemeli, kalıcı olmalıdır” ifadelerini kullandı.

