Near East Bank’tan öğrencilere eğitim kredisi müjdesi

Her türlü ihtiyaca yönelik ürünler ve hizmetler sunmak için sürekli çalışan ve toplumun gelişimine katkı sağlayarak pek çok girişimlerde bulunan Near East Bank, çocukların ve gençlerin kaliteli bir eğitim alabilmesi ve iyi bir gelecek yaşamalarına destek olmak amacıyla hazırladığı Eğitim Kredisi ile velilere yeni kayıt dönemi öncesinde müjde veriyor.

Eğitim Kredisi, yeni dönem kayıt ücretleri ve okul masraflarına finansman desteği olurken, yüksek öğrenimi yarıda kalan öğrencilerin yanısıra yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin masraflarını da kolaylıkla finanse etmelerine olanak sunuyor.

Eğitime tam destek veren Near East Bank’ın, artan eğitim harcamalarına karşı uygun koşullarda hazırladığı Near East Bank Eğitim Kredisi, aylık %2’lik faiz oranı, düşen bakiye özelliği, hızlı onay, 12 aya kadar ödeme planı ve 3 ay erteleme avantajı ile her türlü özel okul, üniversite veya özel kurs ücreti gibi eğitim ihtiyaçlarını finanse ediyor, dilediğiniz eğitim imkanlarından yararlanabilmenizi sağlıyor.

Grup Müdürü Timuçin Samancıoğlu, “ Eylül ayı itibari ile ülkemizde ilköğretim, meslek liseleri ve özel okullarımız ve üniversitelerimizin pandemi kuralları çerçevesinde açılması birçok öğrencinin yeni kayıt döneminde finanslar ihtiyaçlarının artması gerçeğini beraberinde getiriyor. Çocuklarımızın, gençlerimizin eğitim hayatının aksamaması, üniversite de okuyan gençlerimizin önünde “engeller olmasın” isteğimizle hazırladığımız Eğitim Kredisi ile böylesine bir dönemde yanlarında bir güç ve destekçisi olmak istiyoruz.” Dedi.

Samancıoğlu ayrıca; gerek dijital ortamda gerek banka şubelerinden kolaylıkla başvurulabilecek Eğitim Kredisi ile eğitim kurumlarına ve özel okul ödemesi yapan velilere, ödemelerin gerçekleşmesi ve takibi için kolaylıklar sunduklarını ifade etti.