Sn. Ersan Saner, bir gazeteye verdiğiniz röportajda İhale Yasası’ndan dolayı büyük sıkıntılar yaşandığını belirterek Meclis’in açılması sonrasında değişikliğe gideceğini belirttiniz. Umarız Meclisi toplamayı başarabilirsiniz…



Sn. Erhan Arıklı, Teknecik Santrali için ihtiyaç duyulan akaryakıt için Türkiye’den son 2 gün içinde gelen 2400 ton akaryakıtın kaçak petrol olduğu iddiaları var. Bizce artık ihale sürecini tamamlamanızda fayda var…



Sn. Nazım Çavuşoğlu, bugün Meclis Mavi Salon’da yapacağınız basın toplantısında ne açıklayacağınız merakla bekleniyor. Bu arada çiftçiler kuraklık tazminatlarının ne olacağını sorguluyor…



Sn. Olgun Amcaoğlu, okulların açılmasına 1 aydan kısa bir süre kaldı. Bu süre içinde öğrencilerin aşılanmasına ağırlık verilecek mi? Yoksa zorlama olmayacak mı?



Sn. Alihan Pehlivan, geçtiğimiz gün Ağırdağ –Boğaz bölgesinde yaşanan yangın siz ve ailenizi oldukça korkutmuş. Büyük geçmiş olsun. Verilmiş sadakanız varmış. Zira az daha alevler sizin evinize giriyordu..



Sn. İbrahim Özsoy, Daireler arası futbol turnuvası geleneğini bu yılda devem ettiriyormuşsunuz. Umarız bu yılki turnuva da her yılki gibi centilmenlik çerçevesinde oynanır…

