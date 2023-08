Near East Bank’tan ilk kez ev alacaklara devlet destekli konut kredisi

İlk Evim Kredisi, aylık %1 sabit faizi, 120 aya kadar vade imkanı ve 1.2 Milyon TL’na kadar kullandırım tutarı ile hazırlandı. Krediye eklenen önemli özellikler ise, kredi sahiplerinden, dosya masrafı, pul vergisi ve tapu harcı alınmıyor olması

Near East Bank, devlet destekli “İlk Evim Kredisi”ni sunarak ev sahibi olmak isteyen müşterilerinin hayallerinin gerçeğe dönüşmesinde önemli bir finansal destek sağlıyor. İlk Evim Kredisi, ilk defa konut sahibi olacaklara veya mevcut tek konutu olup depreme dayanıklı olmamasından ötürü yıkılıp yeniden konut yapacaklara önemli bir finansman sağlıyor.

Mevcut ekonomik ortamda kira gideri yükünün oldukça ağırlaşması, konut sahibi olma arayışlarını artırırken ev fiyatlarının da katlanarak yükselmesiyle ev sahibi olmanın zorlaştığı bugünlerde devlet desteği ile hazırlanan İlk Evim Kredisi, müşterilerin hayallerine bir adım daha yaklaşabilmelerine olanak sağlıyor. Devlet Desteğinin Merkez Bankası kanalı ile uygulanmak üzere katılımcı Bankalarca halka sunulan uygun koşullu kredi paketi, Near East Bank aracılığı ile de ihtiyaç sahiplerine sunuluyor.

İlk Evim Kredisi, aylık %1 sabit faizi, 120 aya kadar vade imkanı ve 1.2 Milyon TL’na kadar kullandırım tutarı ile hazırlandı. Krediye eklenen önemli özellikler ise, kredi sahiplerinden, dosya masrafı, pul vergisi ve tapu harcı alınmıyor olması.

Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu;

“Müşterilerimizin ev almak için gereksinim duyduğu finansman desteğini sağlamak üzere mevcut konut kredimizi piyasa koşullarına uygun faiz oranında her zaman sunmaya devam ediyoruz. Bunun yanında ilk kez ev alacaklara çok önemli bir destek olacak “İlk Evim Kredisi” ile de Bankamızca bu tarz konut kredisi edinimlerinde her zaman yüksek hevesle fon sağlıyoruz. Devlet desteği ile sunulan İlk Evim Kredisi’nine başvuru yapacakların mutlaka adına kayıtlı bir konutu olmaması veya Başbakanlık Deprem Denetim Komitesi’nden alınmış, konutun zorunlu olarak yıkılması gerektiğini gösteren raporunsağlanmas gerekiyor. Müşterilerimiz bu kriterleri sağlıyor ise rahatlıkla başvurularını yapabileceklerdir.

Amacımız, bu tarz devlet destekli kredilerde yüksek fon sağlamak ve müşterilerimizin alım gücüne ve ödeme koşullarına göre düzenleyerek her koşulda onların yanında yer almaktır.

Hükümetimiz bu kredi için üst sınırın 1.9 milyon olması yönünde çalışmalar yapmaktadır, limitin artırılması yönünde bir karar alınması halinde Bankamız, bu limitler çerçevesinde konut sahibi olmak isteyen müşterilerimize destek vermeye hazırdır. ” dedi.

İlk Evim Kredisine hemen başvurmak, bilgi ve teklif almak için, Near East Bank Mobil ve İnternet Bankacılığından, 444 0 632 telefon hattından ve Tüm Near EasT Bank Şubelerinden, 0542 880 06 32 numaralı WhatsApp hattından ve Facebook sayfalarında bulunan linklerden kolay ve hızlı şekilde işlem yapılabilmekte.