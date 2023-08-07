Alkollü sürücü karşı şeride geçerek gelen araca çarptı

Çayırova-Bafra ana yolunda alkollü içki tesiri altında olan sürücü Songül Hoca, karşı şeride geçerek karşıdan gelen Taylan Özgür Celepoğlu’nun kullandığı otobüse çarptı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 00.15 sıralarında, Çayırova-Bafra ana yolunun 2’nci kilometresinde, Songül Hoca (K-40) 192 miligram alkollü içki tesiri altındayken, yönetimindeki LJ 175 plakalı salon araçla Bafra istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağ şeride geçmesi sonucu, o esnada Çayırova'ya doğru seyreden Taylan Özgür Celepoğlu (E-48) yönetimindeki TUT 922 plakalı otobüsün sağ yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadığı, LJ 175 plakalı araç sürücüsü Songül Hoca’nın tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

