Alkollü sürücü karşı şeride geçerek gelen araca çarptı

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 00.15 sıralarında, Çayırova-Bafra ana yolunun 2’nci kilometresinde, Songül Hoca (K-40) 192 miligram alkollü içki tesiri altındayken, yönetimindeki LJ 175 plakalı salon araçla Bafra istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağ şeride geçmesi sonucu, o esnada Çayırova'ya doğru seyreden Taylan Özgür Celepoğlu (E-48) yönetimindeki TUT 922 plakalı otobüsün sağ yan kısmına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmadığı, LJ 175 plakalı araç sürücüsü Songül Hoca’nın tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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