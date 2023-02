Near East Bank’tan Bayram Kredisi ile finansal destek

Near East Bank, aylık %2,33’den başlayan faiz oranı ve 36 ay kadar vade imkanı ile hazırlanan Bayram Kredisi, 400 Bin TL’ye kadar kullandırım özelliği ile müşterilerin ihtiyaçlarına hızlı çözüm sunacak

Near East Bank, artan ihtiyaçların hızlı ve kolayca karşılanabilmesi amacıyla, Ramazan Bayramına özel bayram kredisi kampanyasını sundu.

Kolay ödeme seçeneği, aylık %2,33’den başlayan faiz oranı ve 36 ay kadar vade imkanı ile hazırlanan Bayram Kredisi, 400 Bin TL’ye kadar kullandırım özelliği ile müşterilerin ihtiyaçlarına hızlı çözüm sunacak.

Bu yıl Bayram kredisi kullanan müşterilere çekilişle otel konaklama ve saglık sigortası hediyeleri eklenerek kampanyaya dahil edildi.

Kredi kullananan müşteriler arasından 10 kişiye çekilişle Mimoza Beach Hotel ve Dorana Hotel’de bayramın 1. ve 2. gecesi çift kişilik otel konaklama hediye edilecek. Kıbrıs’ın en güzel sahilinde Gazimağusa Yeniboğaziçi plajında bulunan Mimoza Beach Hotel’in huzurlu ve konforlu odalarında konaklamak, baharın gelişi ile açık havada kahvaltı keyfi yaşamak ve deniz kokusu ile plajın tadını çıkarmak ve Girne’nin yükselen yıldızı Dorana Hotel’de kentin tarihi dokusu içinde huzurlu bir konaklama ve eşsiz lezzetler eşliğinde unutulmaz bir bayram tatili hediyesi fırsatı olacak.

Ayrıca, 25.000 TL ve üzeri Bayram Kredisi alan müşterilerimize, 20.000 TL'ye kadar yatarak tedavi teminatı, acil durumlarda oluşabilecek ağır maliyet güvencesi, yurt içi anlaşmalı ve anlaşmasız tüm kurumlar ile yurt dışında da teminat limitleri kapsamında sağlık giderlerinizi karşılayacak Hesaplı Sağlık Sigortasını hediye edilecek.

Bayram Kredisine son başvuru tarihi 20 Nisan 2023. 20 Nisan’a kadar yapılacak başvurular sonrasında kredi kullanan müşteriler arasından yapılacak çekilişle talihliler belirlenecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, Near East Bank Mobil, Near East Bank İnternet Bankacılığı, 444 0 634 telefon hattından ve Near East Bank şubelerinden kolayca kredi başvurusunda bulunabilecekler.

Ayrıca, bilgi ve teklif almak için tüm Near East Bank şubelerinden, 444 0 632 Çağrı Merkezi’nden, 0542 880 06 32 numaralı WhatsApp hattından, Near East Bank Facebook sayfalarındaki linklerden kolay ve hızlı şekilde başvurular yapılabilir.