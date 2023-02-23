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Bir lisenin klimalarının dış ünitelerine zarar verildi

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Bir lisenin klimalarının dış ünitelerine zarar verildi
Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz birkaç gün içerisinde yaşanan bazı polisiye olaylar Rum basınına yansıdı.
Politis gazetesinin haberine göre, Limasol’da bir lisenin klimalarının dış ünitelerine zarar verilirken Mağosa bölgesinde ise üç araç yanıcı madde dökülerek kundaklandı.
Gazete, Limasol’da bir liseye ait beş adet klimanın dış ünitelerine, kompresörlerinde bulunan bakırı çalmak amacıyla zarar verildiğini, kentte bu olayın yaşanan ilk olay da olmadığını yazdı.
Klima ünitelerinde meydana gelen zararın 5 bin Euro’yu bulduğu belirtilirken, Rum polisinin ise soruşturmayı sürdürdüğü ifade edildi.
Gazete bir diğer haberinde ise, Mağusa bölgesinde 54 yaşındaki bir şahsın aracının yanıcı madde dökülerek kundaklandığını yazdı.
Şahsın evinin altındaki park yerinde bulunan aracının yanıcı madde dökülerek yakıldığı, söz konusu aracın tamamen, yanında park halinde bulunan iki aracın ise kısmen hasar gördüğünü belirten gazete, soruşturmanın devam ettiğini de belirtti.
 
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