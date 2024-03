Near East Bank’da Ödül Gecesi motivasyonu

Near East Bank İnsan Kaynakları Birimi tarafından organize edilen ver her sene geleneksel hale gelen Hizmet ve Başarı Ödülleri Sunum Töreni, Near East Bank Genel Müdürlük Merkez Binası Mehmet Zeki Güçlü Amfisinde gerçekleşti.Törene, Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Enver Haskasap, Near East Bank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Cafer Lale, Yönetim Kurulu Üyelerinden Kaan Tokat, Selami Kaçamak, Turgut Fenercioğlu, Ahmet Buba; Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu; Genel Müdür Yardımcısı Celal Trahonlu, Genel Müdür Yardımcısı Kutay Canateş, Grup ve Birim Müdürleri, Şube Müdürleri ve plaket almaya hak kazanan değerli çalışanlar katıldı.Near East Bank’ta kıdemini 10, 15, 20 ve 25 yıl hizmet vererek tamamlayan personele ve yüksek performansları ile ödüle layık görülen çalışan ve en başarılı şubelere plaketleri verildi.“ Bankamızda göreve başlayan her çalışanımızı geleceğin bankacısı yapmak için çalışıyoruz; onlara en uygun çalışma ortamı ve pozisyonu sunarken yan haklar ile de destekliyoruz. Bankamızda bu amaçla emek veren her çalışanımızın kuruma olan bağlılığı artarken, çalışma süreleri de kuruma olan devamlılıkları ve sürekliliğini göstermiş oluyor. Emekli olan değerli çalışma arkadaşlarımız da oldu. Bugün bu törenle yıllar içinde hizmet vermiş tüm arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyorum, bankamıza olan katkılarından dolayı da çok teşekkür ediyorum.” dedi.Near East Bank olarak her yıl bu ödül törenini düzenleyerek bir gelenek haline getirdik. Bugünkü plaket takdimiyle de başarılı arkadaşlarımızın emeğini kutlamak ve 10, 15, 20 ve 25 yılını doldurmuş çalışanlarımızın özverili çalışmalarını takdir ediyoruz. Başta yöneticilerimiz ve birim müdürlerimiz olmak üzere, Near East Bank ailesi ve ekibi olarak her zaman insan kaynağımıza verdiğimiz önemle içerden yükselme ve kıdem alma konusunda yıllar içinde uyguladığımız bu çalışma prensibinin karşılığını görmek gurur verici.Üst yönetim ve İnsan Kaynakları birimimizce her bir çalışanımızın bir yıl içinde göstermiş olduğu performansını, başarılarını son noktasına kadar en iyi şekilde takip ediyoruz, 5 yıldan 25 yıla uzanan hizmet süreleri ile de anlıyoruz ki bu ailenin bir üyesi gibi emek veren tüm personelimiz ile hep beraber ilerliyoruz.Herzaman altını çizerek vurguladığım konuyu tekrar etmek isterim ki, bankamız kadrolarını oluştururken dışardan transfer yerine kendi içimizde en alt pozisyonda işe başlayarak yetişen en genç personeli en iyi şekilde donatıp uygun görevlere hazırlayarak kariyer adımlarını yukarı çıkarıyor bugün üst yönetime kadar uzanan bir pozisyonalarda görevlendiriyoruz. İnsan Kaynakları stratejimizde içerden yükselme prensibi için yıllar önce almış olduğumuz bu kararın ne kadar doğru bir atılım olduğunu anlıyorum.Çalışanlarımızın bize güvenin artması her zaman önceliğimiz olmuştur. Bankacılık içinde gişe görevlisinden üst yönetime uzanan kariyer basamaklarını çalışanlarımızı tam donanımlı hale getirerek birlikte çıkıyoruz. Grup icinde de görev atamaları yapabiliyoruz.Grubumuzun içinde hedeflediğimiz her işte bizimle yürüyen, bir bütün olarak değerlendirip başarılarımıza ortak sahip çıkan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.Bankacılık mesleği benim icin çok önemlidir, bugün gururla bakıyorum ki her zaman Near East Bank’ın Near East Bank olması çalışanları, disiplini ve müşteri yönetimindeki başarısından kaynaklanmaktadır.Near East Bank olarak, her türlü ekonomik koşula uygun şekilde çözümler üretiyor, müşterilerimizin ihtiyacını belirleyip o ihtiyaca yönelik müşterilerimize en dogru çözümü en kısa sürede sunabiliyoruz.Şube müdürlerimizin müşterilerimiz ile teması, ihtiyaçlarını dinleme, tespit etme ve doğru ürünlerle onları buluşturmaktaki deneyimleri, anında ve kısa sürede çözümlerle hizmet götürmesi güçlü operasyonel yapımızın da desteği ile her yıl müşteri memnuniyetindeki artış bizleri çok iyi bir konuma taşıyor.Near East Bank çalışanı olarak her kademede görev alan tüm ekip arkadaşlarımızın emeğini kutluyor, büyümemizdeki katkılarından ötürü kendilerine teşekkür ediyorum.” Şeklinde görüşlerini dile getirdi.Açılış konuşmalarının ardından, 10, 15, 20 ve 25 yıl hizmet verenlere ve yüksek performans gösteren personele ve en başarılı iki şubeyi temsilen Şube Müdürlerine plaketleri takdim edildi.Plaket takdimi sonrasında Genel Müdürlük Merkez binası fuaye alanında verilen bir kokteyl ile program sona erdi. LHA