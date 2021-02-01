Efsane Devam Ediyor

Serinin Devam Filmi “Hızlı ve Öfkeli 9” Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

İlk filmi 2001 yılında çıkan ve o günden bu yana seriye eklenen her yapım ile sinemada kendine has bir konum elde eden Hızlı ve Öfkeli serisi yine konuşulur oldu. Popüler olmayı başaran “Fast & Furious” serisinin, son filmi ile ilgili merak edilenleri derledik. Serinin son filmi olan Hızlı ve Öfkeli 9 hakkında konuşalım mı biraz?

Hızlı ve Öfkeli 9 konu itibariyle Dom Toretto’nun mücadelesine yoğunlaşan bir film olarak dikkat çekiyor

Vin Diesel’in hayat verdiği Dominic Toretto için en önemli konu oğlu Brian’ı güvende tutmak. Oğlu ve Letty ile birlikte olaylardan uzak durmaya çalışan Dom Toretto, sakin bir yaşam sürdürmeye çalışırken olanlar olur. Çünkü izleyicinin de yakından bildiği gibi kendisi pek de pak bir maziye sahip değildir. Ve o mazi, Dom’un peşini bırakmamakta da oldukça ısrarlıdır.

Ve geçmişinden kaçamayacağını anlayan Dom, onunla yüzleşme kararı alır. Serinin bir önceki filminden hatırladığımız siber suçlu Cipher ise bu kez sınırı aşar. Cipher, ilk kez seriye girecek olan Dom’un kardeşi ile birlikte kahramanımızın ve ekibinin başına çoraplar örmeye çalışır.

Öte yandan filmde yüzümüzü güldürecek bir başka gelişme de, Han’ı yeniden bu adrenalin dolu serüvenin içinde görebilecek olmamız. Evet, Sung Kang’ın canlandırdığı karakter, serinin 6. filminde öldü gösterilmişti ama o, aslında yaşıyormuş…

Hızlı ve Öfkeli 9 oyuncuları

Serinin heyecanla beklenen filminin yönetmen koltuğunda bir kez daha Amerikalı yönetmen Justin Lin oturacak. Amerikan yapımı aksiyon yapımının oyuncu kadrosunda yer alan isimler ise seyir keyfini şimdiden artırıyor. Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, John Cena, Sung Kang, Helen Mirren ve Charlize Theron filmde rol alıyor.

Vin Diesel, Dominic Toretto rolünde. Eşi Letty ve oğlu ile emekli ve inzivaya çekilmiş eski bir suçlu ve profesyonel sokak yarışçısı.

Michelle Rodriguez, Letty Ortiz rolünde. Dom’un eşi ve eşi gibi eski bir suçlu olmasının yanında profesyonel sokak yarışçısı.

Jordana Brewster, Mia Toretto rolünde. Dom ve Jacob’un kız kardeşi ve ortağı Brian O’Conner’ın eşi.

Tyrese Gibson, Roman Pearce rolünde. Profesyonel sokak yarışçısı ve suçlu, Dom’un ekibinin bir üyesi.

Ludacris, Tej Parker rolünde. Miami’de yaşayan tamirci ve Dom’un ekibinin bir üyesi.

Nathalie Emmanuel, Ramsey rolünde. İngiliz bilgisayar korsanı ve Dom’un ekibinin bir üyesi.

John Cena, Jacob Toretto rolünde. Dom ve Mia’nın erkek kardeşi. Usta hırsız, suikastçı ve profesyonel yarışçı.

Sung Kang, Han Lue rolünde. Öldü sanılan profesyonel sokak yarışçısı ve Dom’un ekibinin eski birüyesi.

Helen Mirren, Magdalene Shaw rolünde.

Ve Charlize Theron, Cipher rolünde. Jacob ile birlikte çalışan suçlu.

Pandemi nedeniyle yaşanan ertelemelere rağmen film yazdan önce vizyona girecek

Hayatın her alanını etkileyen Kovid-19 virüsünün yayılmasıyla ilan edilen pandemi pek çok aksamaya sebep oldu. Bu nedenle yapımın çekim takviminde ve vizyona giriş tarihinde de zorunluğu değişikliğe gidildi. Hal böyle olunca, serinin hayranları için en önemli soru; “Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman vizyona girecek?” oldu.

Filmin vizyon tarihi 2 Nisan (2021) olarak ilan edildi. Aslında bu tarih, serinin bir sonraki filmi için düşünülen tarihti. Ancak pandemi ertelemeleri böyle bir değişiklik yaratmış oldu. Sözün özü, 10. Film, 2022’den önce gelmeyecek gibi gözüküyor.

2019 yapımı olan ve spin off (belirli karakterlere yoğunlaşan) filmi olan “Hızlı ve Öfkeli 9 Hobbs ve Shaw” filminden sonra büyüyen bir hasretle beklenen bu adrenalinin, keyfini çıkarmak için birkaç ay daha beklemek gerekecek.

600 milyon dolarlık hasar

Filmin heyecanını katlayan kazalar serinin tüm filmlerinde yaklaşık 600 milyon dolarlık zarar yaratmış. Soluksuz izlediğimiz o muhteşem arabaların parçalanması, İngiliz kökenli olan Insure The Gap isimli sigorta şirketinin merakını cezbetmiş.

Oturup hesaplama yapan şirket yetkilileri, bugüne kadar serinin filmlerinde arabalarda meydana gelen hasarın toplamının yaklaşık 600 milyon dolar olduğunu tespit etmiş. 600 milyon dolar…