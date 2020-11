Near East Bank Genel Müdürlük Merkez binası açılıyor

Near East Bank Genel Müdürlük Merkez Binası Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da yer alacağı etkinlikle yarın ( 25 Kasım ) açılıyor. Açılış konuşmasını Near East Bank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Selami Kaçamak’ın yapacağı etkinliğe çok sayıda davetli katılacak. Etkinlik Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde yer alan merkez binası önünde gerçeleşecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilan edildiği Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının devamı niteliğindeolacak olan tören, 25 Kasım Çarşamba günü saat 11’de “Cumhuriyetimiz Gururumuzdur” sözü ile açılacak.

Kurulduğu günden itibaren yenilikçi, dürüst, güvenilir olma ilkeleri ile müşteri odaklı, kaliteli ve eksiksiz hizmet sunmaya önem veren Near East Bank’ın ekonomik ve toplumsal hayata kalıcı değer katmak düşüncesi ile temelleri atılan Genel Müdürlük Merkez Binası, 6.812m² arazi alanında,iki katı yeraltında olmak üzere toplam 9 katı ile8.605m² kullanım alanına sahipdalgalı bir bayrak formunda tasarlandı.

Near East Bank Genel Müdürlük Merkez Binası’nda, iştirak şirketleri ile birlikte 650 çalışan istihdam edilecek.

Tam Güvenlikli Otomasyon Sistemli Akıllı Bina

Near East Bank Genel Müdürlük Merkez Binası, tam güvenlikli otomasyon sistemli akıllı bina olarak 9 kattan oluşuyor. Bina,yönetim katı ofisleri, birim ofisleri, misafir ağırlama salonları, toplantı salonları, büyüklü-küçüklü toplantı odaları,konferans- seminersalonu, lobisi, ana fuaye sergi alanı, kafe alanı,restoranı, moral ve motivasyon için özellikle dizayn edilen açık hava terası, dijital arşiv odası, veri merkezi,hobi ve fitness salonu, mescidi vegeniş otoparkı ile toplam 10 bin metrekareye ulaşanaçık ve kapalı kullanım alanı ile ada genelinde yapılmış ilk geniş kapsamlıgenel müdürlük binası olma özelliğini taşıyor.

KKTC’nin en büyük metrekareye sahipilk akıllı binası olarak inşa edilen Merkez Bina, güvenlik önde tutularak, tümleşik geçiş ve kamera görüntüleme sistemleri ile donatıldı, tüm sistem merkezi sunucu tarafından yönetilmekte ve kontrol odasındaki mediawall üzerinden 7/24 izlenebilmektedir. Park alanlarında dahi girişlerdeki bariyer sistemleri plaka okuma kameraları ile otomatik kontrol edilmekte, bina girişlerinde metal dedektör kapıları ve turnike geçiş sistemleri bulunuyor.

Binanın network altyapısı, kurumsal ağ kurmada en önemli atılımlardan biri olan siber güvenlik tehditlerini en aza indirgeyen sezgisel ağ sistemi olan Cisco DNA Center ile kuruldu. Binada ayrıca kablosuz ağ yapısı, kendisinden önce gelen nesilden çok daha hızlı olmasının ötesinde, % 400’e kadar daha fazla kapasiteye sahip Wi-Fi 6 teknolojisi kullanılarak yapılandırılmıştır.Her bir katta bulunan sistem odaları ile ana sistem odası arasındaki bağlantı yedekli fiber ile sağlandı.

Near East Technology tarafından yönetilen veri merkezi, 250 metre kare toplam alana ve 40 kabinlik kapasiteye sahip olarak kurulan, ülkenin tüm sektörlerindeki veri merkezi ihtiyacına yönelik hizmet vermek üzere adamıza çok yüksek donanımlı bir veri merkezi kazandırıldı.

Veri merkezi kartlı geçiş sistemleri ile kontrol edilmekte, yangın kapıları ve FM200 sistemi ile yangına karşı korunmakta ve yedekli iklimlendirme sistemleri ile soğutulmaktadır. Elektrik altyapısı ise sistem odalarına özel olarak kurgulanmış modüler UPS sistemleri ve binadan bağımsız olarak dizayn edilmiş ve 2 adet senkron ve 1 adet asenkron jeneratör ile destekleniyor.

Günümüzün gerektirdiği çağdaş, modern ve lider markaların en yeni teknolojik donanım ve altyapı bileşenlerine ev sahipliği yapan Veri Merkezi’nde ayrıca Near East Bank’ın bünyesinde bulunan dünyanın en hızlı veri tabanı sunucusu olarak öne çıkan Oracle Exadata X8 bulunuyor.

Veri Merkezinde, yer kiralamadan sunucu kirlamaya, veri yedeklemeden bulut hizmetlerine, partner firmaların demo ürünlerinden, test ortamlarına kadar tüm veri hizmetleri için çözüm sunuluyor.

Genel Müdürlük Merkez Binası teknik donanımı ve fiziki yapısı, kullanım özellikleri ve ihtiyaçlar analiz edilerek tasarlandı. Bina da mesai saatleri dışında da 7/24 aktif çalışılabilecek.

Günümüz bankacılığı için önemli bir proje olan ve yakın zamanda merkez bina içerisinde konumlanacak Near East Bank Çağrı Merkezi,uzman kadrosu ve deneyimli müşteri danışmanları ile merkezden hizmet verecek.

Bayrak Dalgası Efektli Modern Mimari Bina

Near East Bank Genel Müdürlük Merkez binası, KKTC ekonomisinin can damarıve merkez şehri Lefkoşa’da yer alıyor. Bina, Kuzey Kıbrıs’ın simgesi Beşparmak Dağları’na yüzünü dönmüş ve bayrak dalgası formundaki mimarisi ile ihtişamla yükseliyor. Binaya dıştan bakıldığında fark edilen kıvrımlı mimarisiKKTC bayrağının dalgalanmasını simgeliyor.

Binanın çok yüzlü camları, doğal ışığın içeri girmesini sağlarken gökyüzünü de yansıtıyor. Bu özelliği ile binanın tamamen cam şeffaf dokusu Near East Bank’ın “yenilikçilik ve yaratıcılık” değerleriyle güvenilir bir banka olma misyonunu açıkcavurguluyor.

Binanın iç tasarımında dikkati çeken siyah, beyaz ve antrasit renklerde kullanılan mermer, tik ağacından yapılmış asma tavanlar ve cam bölmeler, kalite ve şıklığı bir bütün olarak gözler önüne seriyor.

Binanın dekorasyonunda, Yakın Doğu Üniversitesi bronz atölyelerinde üretilmişçok özel çalışmalar,lobi alanındaki bronz aydınlatma ve heykel gibi ve yine Yakın Doğu Üniversitesi’nden ressamların duvarları süsleyen tabloları ile Near East Bank sanata verdiği önemi de ortaya koyuyor. Genel Müdürlük Merkez binasında 1000’e yakın sanat eseri binanın iç dekorasyonu ile bütünleşerek sergileniyor.