banner480
banner572
47 0
“Unutmayalım, kask hayat kurtarır”
“Unutmayalım, kask hayat kurtarır”
51 0
 
Asırlık hurmalar kurudu
Asırlık hurmalar kurudu
43 0
Şampiyon Othelleo Masterleri
Şampiyon Othelleo Masterleri
37 0
Lefkoşa Turkcell’le koştu, çocuklar “El Ele Merkezi”ne kavuştu
Lefkoşa Turkcell’le koştu, çocuklar “El Ele Merkezi”ne kavuştu
20 0
Lüksün yeni tanımı: Maybach S580
Lüksün yeni tanımı: Maybach S580
44 0
Rekorlar, Cumhuriyet için kırıldı
Rekorlar, Cumhuriyet için kırıldı
25 0
banner529
banner570

Bulunan cesedin kimliği kesinleşti

banner476

Bulunan cesedin kimliği kesinleşti
Bu sabah, saat 08:00 sıralarında, Girne Turizm Limanının doğu kısmındaki sahilde bulunan erkek cesedinin 19.11.2020 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin 24 yaşındaki Sadık AMİN’e ait olduğu tespit edilmiştir.
Sadık AMİN’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.