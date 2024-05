Near East Bank Bayram Kredisi ile finansal destek sağlıyor

Near East Bank, bayram kredisi kullanan müşteriler arasından 15 kişiye çekilişle, bayram tatilinde Mimoza Beach Hotel, Dorana Hotel ve Park Palace Hotel’de çift kişilik konaklama hediye ederken, 5 Kişiye Kebap House’dan çift kişilik akşam yemeği ve 5 kişiye de 2000 TL değerinde alışveriş çeki hediye ediyor olacak

Near East Bank’ın Kurban Bayramı öncesi artan ihtiyaçlarınızın hızlı ve kolayca karşılanabilmesi amacıyla sunduğu Bayram Kredisi kampanyasına başvurular tüm hızıyla devam ediyor.

Kurban Bayramına özel, kolay ödeme seçeneği, aylık %4,58’den başlayan faiz oranı ve 36 aya kadar vade imkanı ile hazırlanan Bayram Kredisi, 1.000.000 TL’ye kadar kullandırım özelliğiyle ihtiyaçlarınıza finansal çözüm olurken, krediye eklenen hediyeler ile de müşterilerini mutlu ediyor.

Near East Bank, bayram kredisi kullanan müşteriler arasından 15 kişiye çekilişle, bayram tatilinde Mimoza Beach Hotel, Dorana Hotel ve Park Palace Hotel’de çift kişilik konaklama hediye ederken, 5 Kişiye Kebap House’dan çift kişilik akşam yemeği ve 5 kişiye de 2000 TL değerinde alışveriş çeki hediye ediyor olacak.

Kıbrıs’ın en güzel sahilinde Gazimağusa Yeniboğaziçi plajında bulunan Mimoza Beach Hotel’in huzurlu ve konforlu odalarında konaklamak, yazın gelişi ile açık havada kahvaltı keyfi yaşamak ve deniz kokusu ile plajın tadını çıkarmak ve Girne’nin yükselen yıldızları Dorana Hotel ve Park Palace Hotel’in kentin tarihi dokusu içinde huzurlu bir konaklama sunduğu ve eşsiz lezzetler eşliğinde organize edilen konaklama hediyesi ile unutulmaz bir bayram tatili geçirebilirsiniz.

Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu, özel dönemler ve bayramlar için müşterilerinin ihtiyaç duyduğu nakde finansal destek sunmaya devam ettiklerinin altını çizerek, kampanyanın başladığı andan itibaren yoğun bir ilgi gösterilmesinden duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Samancıoğlu;

“Özel dönem kampanyalarımız her zaman büyük bir ilgi görüyor ve bizde müşterimize bu ilgi karşısında kolaylıklar ve uygun koşullarda kredi imkanı sunarak finansal çözümlerimizle memnun etmeye gayret ediyoruz. Artık bir gelenek haline gelen özel dönem kredilerimize eklediğimiz sürpriz hediyelerle de onların yanında olduğumuzu gösteriyoruz.

Müşterilerimizin her türlü ihtiyaçları için kullanabilecekleri kredilerimizden “Bayram Kredisi” kampanyamıza başvuruları, mayıs ayı itibari ile almaya başlayarak Kurban Bayramı öncesinde erkenden finans desteği veriyor olduk.

Önümüzdeki yaz döneminde de finans ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirerek daha kolay, hızlı ve çözüm odaklı yaklaşımlar sunmaya devam edeceğiz.” dedi.