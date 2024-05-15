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Sıvı içeren e-sigaralara uygulanan yasaklar artıyor

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Sıvı içeren e-sigaralara uygulanan yasaklar artıyor
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Neredeyse tüm dünya sıvı nikotin içeren ve puff sigara olarak da bilinen kaçak e-sigaralarla mücadele ederken, tek kullanımlık e-sigaraların yasal olarak satıldığı ülkelerden de bir bir yasak haberleri gelmeye başlıyor. Özellikle gençlerin kullanımının endişeleri artırdığı tek kullanımlık e-sigaraların İngiltere’de de yasaklanması için düğmeye basıldı.
2023 Aralık ayında Fransa’da tek kullanımlık e-sigaraların yasaklanması konusu mecliste oylamadan geçti. İrlanda ve Almanya da benzer düzenlemeleri değerlendiriyor. İngiltere hükümeti yaptığı açıklamada tek kullanımlık e-sigaraları yasaklayıp, e-sigara aromalarını ise gençlere çekici gelmeyecek aromalarla limitleyerek gençlerin nikotin bağımlılığı ile mücadele etmeyi hedeflediğini dile getirdi.
Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre Temmuz 2023 itibarıyla dünyada 34 ülkede sıvı e-sigaralar yasaklanmış durumda. Ancak kaçak ticaretinin önüne geçilemez bir hal alan bu ürünler, pek çok ülkede yasa dışı şekilde satılmaya ve gençleri hedeflemeye devam ediyor.
Ne yapılmalı?
Henüz çok gelişmiş ülkeler dahi bu sorunun cevabını arıyor. Yetişkin sigara tüketicilerine sigaradan uzaklaşmaları için daha güvenli bir alternatif olarak değerlendirilse de gençlerin bu ürünlere erişimini tamamen engelleyebilen bir sistem henüz oluşturulabilmiş değil. Bu sebeple ülkelerin tek kullanımlık e-sigaraların satışı ve gençleri hedefleyen aromaları konularında sıkı kontrol ve düzenlemelerden taviz vermemeleri gerekiyor.
 
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