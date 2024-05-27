banner913
banner932
Galatasaray’da, 24. şampiyonluk coşkusu
Galatasaray’da, 24. şampiyonluk coşkusu
11 0
Gönyeli Sprint Rallisi’nde zafer Bozalanlar-Evrensel ikilisinin
Gönyeli Sprint Rallisi’nde zafer Bozalanlar-Evrensel ikilisinin
10 0
 
Cuma gününe kadar yer yer sağanak yağış bekleniyor
Cuma gününe kadar yer yer sağanak yağış bekleniyor
28 0
Son bir haftada 15 yangın…
Son bir haftada 15 yangın…
32 0
Ercan’dan çıkmaya çalışan kişi tutuklandı
Ercan’dan çıkmaya çalışan kişi tutuklandı
34 0
Kapalı Maraş’a ilişkin aydınlatma girişimleri
Kapalı Maraş’a ilişkin aydınlatma girişimleri
24 0
''Bizim insan gibi yaşamaya hakkımız yokmu''
''Bizim insan gibi yaşamaya hakkımız yokmu''
46 0
banner1032
banner1038

Market faresi Girne'de yakalandı

banner1020

banner974
Market faresi Girne'de yakalandı
banner971

Gönyeli'deki bir markette meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili bir kişi polis tarafından tutuklandı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi, zanlı hakkında üç gün tutukluluk kararı verildi.

Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre 26 Nisan ile 26 Mayıs arasında Gönyeli’de faaliyet gösteren Hocanın Market'te meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturmada zanlı olarak görülen R.R.A.(E-38) tutuklandı. Yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahsın Girne'deki evinde polis tarafından yapılan aramada muhtelif market ürünleri ele geçirildi.

Zanlı R.R.A, hakkında bugün çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından üç gün tutukluluk emri verildi. Soruşturma devam ediyor.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.