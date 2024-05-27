Market faresi Girne'de yakalandı

Gönyeli'deki bir markette meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili bir kişi polis tarafından tutuklandı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi, zanlı hakkında üç gün tutukluluk kararı verildi.

Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre 26 Nisan ile 26 Mayıs arasında Gönyeli’de faaliyet gösteren Hocanın Market'te meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturmada zanlı olarak görülen R.R.A.(E-38) tutuklandı. Yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahsın Girne'deki evinde polis tarafından yapılan aramada muhtelif market ürünleri ele geçirildi.

Zanlı R.R.A, hakkında bugün çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından üç gün tutukluluk emri verildi. Soruşturma devam ediyor.