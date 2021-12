Mutfak Artık Tütmüyor

Dövizin yükselişiyle birlikte KKTC’de hayat yaşanılmaz hale geldi. Fiyatlar değil gün, saat başı değişmeye başladı. Maaşları günden güne eriyen vatandaşlar, cebindeki parayı mutfak masraflarına yetiştiremez oldu

Enflasyon, cebimizdeki parayı eritti. 2017 ile 2021 Aralık ayında mutfak masrafımız yüzde 79 yükseldi. 2017 Aralık ayında 3 bin 812 TL olan mutfak masrafı, Aralık 2021’de 6 bin 721 TL’ye çıktıTürkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın uyguladığı düşük faiz politikası TL’deki erimeyi hızlandırırken, döviz kurlarını ise adeta uçurdu. Dövizin yükselişiyle birlikte KKTC’de hayat yaşanılmaz hale geldi. Fiyatların değil gün, saat başı değiştiği ülkemizde vatandaşların aldığı maaş ise erimiş durumda. Vatandaş, cebindeki parayı mutfak masraflarına yetiştiremez oldu.İstatistikler de, 2017 ile 2021 Aralık ayında mutfak masrafımızın yüzde 79 yükseldiğini ortaya koyuyor.KKTC’de 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için mutfağa ayırdığı bütçe her yıl yükseliyor. 2017 Aralık ayında 3 bin 812 TL olan mutfak masrafı, Aralık 2021’de 6 bin 721 TL’ye yükseldi.Yumurta, ekmek, benzin, süt, bulgur gibi bazı ürünlerin fiyatlarında en az 5’er TL’lik fiyat artışı görülürken nohut, pirinç gibi bakliyatlardaki fahiş farklar cepleri boşalttı.Süt ürünlerindeki en büyük giderlerden olan hellimin kilosunda da bir yılda 49 TL’lik artış yaşandı.KKTC’de bir kilo hellim 2017’de 30,95 TL’den satılırken bugünkü fiyatı ise 102 TL.Hellime dört yılda yüzde 206,9 zam geldi. Temel gıdalardan olan ve son yapılan zam ile biradan daha pahalı hale gelen 1 litre süt 2017’de 3.95 TL’den satılırken, bugüne kadar yüzde 177 zamlanarak 10.95 TL’ye yükseldi.Geçtiğimiz yıl 9,50 TL’den alınan pirinç, bu yıl 23 TL’ye çıkarken, bulgur 7 TL’den 13 TL’ye, nohut 10 TL’den 22 TL’ye yükseldi.FASÜLYE YÜZDE 246, AYÇİÇEK YAĞININ FİYATI İSE YÜZDE 202 YÜKSELDİ1 kilo fasulye dört yıl önce kilosu 9,99 TL’ye satılırken bugüne kadar yüzde 246 zamlanarak fiyatı 28 TL oldu. Son aylarda fiyatı oldukça yükselen Ayçiçek yağı ise yüzde 202 zam gördü. 5 litrelik bir Ayçiçek yağı 2017’de 45.90 TL’den satılırken, bugün 140 TL’ye yükseldi.Makarna ise 2 TL’den 5.75 TL’ye, Kıbrıs kahvesi ise 5,35 TL’den yüzde 208 artış görerek 16.50 TL’ye yükseldi.Vatandaşlar, en temel besin maddeleri arasında yer alan etin yanına fiyatından dolayı yaklaşmaya korkar oldu. 1 kilo et kasaplarda 90 ile 120 TL arasında değişirken, markette kemiksiz et 140 TL’yi buldu.Vatandaşlar, etin ve sütün fiyatının ülke şartlarına göre çok yüksek olduğunu vurguladı. “Eskiden her yemeğe et koyabiliyorduk. Şimdi ise fiyatı yüksek olduğu için çok az almak zorunda kalıyor ya da tavuğa yöneliyoruz” diyen vatandaşlar, etin ve sütün fiyatının ülke şartlarına göre çok yüksek olduğunu dile getirdi. Temel gıda maddelerindeki fiyatların düşmesi gerektiğini belirterek bu yönde yetkililere çağrıda bulunan vatandaşlar, devletin bu yönde etkin rol almasını istedi.Öte yandan tüp gaz fiyatı bir yılda 72 TL’den 180 TL’ye çıktı.2020’den bu yana tüp gazda 107 TL’lik artış yaşandı. 73 TL olan ev tipi tüp gaz yapılan zamlar ile 180 TL’ye yükseldi. Tüp gazda hafta tek seferde yapılan 40 TL’lik artış, alım gücü düşen tüketiciyi giderek daha da zora soktu.Bu arada, piyasadaki denetimsizlik yüzünden marketlerde de tam bir fiyat karmaşası yaşanıyor. Dövizdeki artışa paralel olarak marketten markete fiyatların adeta uçtuğu ifade edildi. Öte yandan marketten markete değişen etiketlerin, yetkili mercilerin denetim eksikliğinden kaynaklandığına inanç belirten vatandaşlar, “Hangi marketten alışveriş yapacağımızı şaşırdık. Bir markette bir malın fiyatı, diğerinkine uymuyor. Etikete bakarak ucuz bir mal alacağımızı umarak girdiğimiz markette, bir malın fiyatının bir öncekinden daha pahalı olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.Yalnızca fiyat artışı değil, son zamanlarda stok kriziyle de gündeme gelen benzin fiyatları ise bir yılda yüzde 100,18 arttı.