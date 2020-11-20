KKTC’nin ‘kapanmadan’ kaybı 30 milyon Dolar olacak

KKTC’nin pandemi sürecinde kapanmadan kaynaklı gelir kaybının 29.9 milyon Dolar olacağı öngörülüyor





Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH), Enflasyon ve Döviz ile ilgili Tahminler IV Pandemi ara dönem 4. çalışma raporuna göre, KKTC’nin pandemi sürecinde ‘kapanmadan’ kaynaklı gelir kaybının 29.9 milyon Dolar olacağı öngörülüyor…

KKTC Maliye Bakanlığı’ndan alınan verilere göre son üç yılın (2017-2019) ortalama yerel gelirleri dikkate alındığında Amerikan Doları cinsinden 2020 yılında Mart-Haziran arası 82.1 milyon dolar gelir kaybı yaşandığı ifade ediliyor…

Bunun yanında TL cinsinden söz konusu rakamlara bakıldığında Mart-Haziran arası 265.3 milyon TL gelir artışı elde edildiği kaydediliyor.

Kıbrıs Postası’nın elde ettiği rapor ve yansıyan analizler şöyle;

Çalışma raporunda, “Uluslararası ticaret ve muamele gelirlerine bakıldığında dolar bazında azalışlar gözlemlenmiştir. Ülkeler arası ticaretin dünya genelinde “lock-down (kapanma)”nedeni ile nerede ise durması ve ülkemizde de yaşanan bu süreci dış ticareti ve dolayısı ile Uluslararası ticaret ve muamele gelirlerini de etkilemiştir. Tahminen yaşanan gelir kaybı 29.9 milyon Amerikan Doları olacağı öngörülmektedir. Bunun yanında TL cinsinden söz konusu rakamlara bakıldığında Mart- Haziran arası 68.3 milyon TL gelir artışı elde edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Raporun devamında, “Dahilde alınan KDV gelirlerinin (Grafik 5) Mart ayındaki sert düşüşün ardından Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yaklaşık iki kat artarak aylık ortalama 5.5 milyon USD civarına çıktığı görülmektedir. Türk lirası bazında ise ilgili dönemlerde ortalama 38 milyon TL olduğu görülmektedir. Bu gelir türünün ülkedeki tüketim miktarının bir öncü göstergesi olabileceği düşünülmektedir. İlerleyen aylarda tüketimde yukarı yönlü iyileşme beklenmektedir.” deniliyor.

Öte yandan KKTC’de enerji tüketimi ile ilgili KIBTEK ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Akaryakıt biriminden elde edilen veriler akaryakıt tüketiminde ciddi azalış görülmek ile beraber elektrik tüketiminde ayrıntılı Haziran ayı verisi olmaması nedeni ile sadece Mayıs ayındaki tüketimdeki değişimin ölçülmeye çalışıldığı kaydediliyor…

Raporda“KKTC dış ticaretinde Coronavirüspandemi süreci ciddi daralma getirmiş gibi görünmektedir. 2003 yılından itibaren derlenen aylık verilere göre 2020 yılı Nisan ayı ithalat rakamı USD cinsinden en düşük ithalat rakamı olmuştur. Mevsimsellikten arındırılmış Nisan 2020 ithalat rakamı 7.6 milyon USD olarak ölçülmüştür. İleriki aylarda normalleşme ile birlikte toparlanma beklenmektedir” ifadeleri yer aldı.

Şaşırtan Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) raporuna göre turizm, devlet gelirlerini etkilemedi…Raporda bu konu ile ilgili şu bilgiler veriliyor: “KKTC’ye gelen yabancı kişi sayısı ile yerel gelirlerin değişimi karşılaştırıldığında iki değişken arasında kısa zamanda belirgin bir ilişki bulunmadı. Yerel gelirlerde ise Haziran ayındaki rakamı geçen senenin aynı ayındaki seviyelere yakın gerçekleşmesi turizm sektörünün dışa kapalı olmasına rağmen doğrudan devlet gelirleri üzerinde büyük bir etkisi olmadığı sonucu çıkmaktadır.”

