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Meyve fiyatları uçtu

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Sebze ve meyve tezgahlarında yüksek fiyatlar cep yakarken, bir markette kirazın kilosunun 329.95 TL, kayısının da 259.95 TL’den satıldığı görüldü

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Meyve fiyatları uçtu
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Yüksek enflasyon nedeniyle TL’nin değer kaybı, özellikle temel tüketimde asgari ücretliyi neredeyse aç bıraktı.
Gıda fiyatlarındaki yüksek enflasyon sık sık gündeme gelirken, özellikle sebze ve meyve fiyatlarının yüksekliği endişe yaratıyor.
Bir marketin manav bölümünde çekilen tezgahtaki sebze ve meyve fiyatları vatandaşın tepkisine neden oldu.
İşte indirimli fiyatları ile nam salmış bir marketin tezgah fiyatlarından bazıları…
Sarı fasulye: 199.95 TL
Barbunya: 185 TL
Kestane: 129.95 TL
Muz: 59.95 TL
Kayısı: 259.95 TL
Nektarin: 119.95 TL
Kiraz: 329.95 TL
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