banner913
banner932
Faylarımız sürekli artacak, hiçbir zaman azalmayacak
Faylarımız sürekli artacak, hiçbir zaman azalmayacak
27 0
İskele’ye deniz üssü kuruluyor
İskele’ye deniz üssü kuruluyor
33 0
 
“Pes edecek değiliz”
“Pes edecek değiliz”
15 0
Denner rekor kırarak şampiyon!
Denner rekor kırarak şampiyon!
24 0
ABD'de Sağlık Krizi: 450 Kişiye Hepatit ve HIV Bulaşma Riski
ABD'de Sağlık Krizi: 450 Kişiye Hepatit ve HIV Bulaşma Riski
21 0
Kıbrıs savaş üssü oldu
Kıbrıs savaş üssü oldu
29 0
Utandıran manzara
Utandıran manzara
28 0
banner964
banner985

Memur-Sen, bütçeyle ilgili taleplerini sıraladı

banner989

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Bütçesi hakkında taleplerini sıraladı.

banner974
Memur-Sen, bütçeyle ilgili taleplerini sıraladı
banner971

Manga konuyla ilgili yazılı açıklamasında, vergi matrahlarının adil bir düzenlemeye tabi tutularak, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini kaydetti. Manga, asgari ücretin yılda üç kez düzenlenerek, asgari ücretlinin alım gücünün korunması; çalışan ve emekliye uygulanacağı sözü verilen, yılda 3 kez hayat pahalılığı verilmesi yanında çalışan ve emekliye, milli gelir artışı dikkate alınarak, refah payı ödeneği verilmesi; etkin bir piyasa denetimi yapılarak, fahiş ve haksız kazançların önlenmesi talebinde bulundu. Bu şekilde alım gücünün korunmasının mümkün olabileceğini vurguladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Aksi takdirde ne artış yapılırsa yapılsın, çalışan ve emekli insanımızın temel gıda ve ihtiyaçlarını sağlaması ve insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesi mümkün değildir. İnsanın devlet için değil, devletimizin insanımız için var olduğunu ve KKTC devletinin de sosyal bir Devlet olduğunu hiç kimse unutmasın”
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.