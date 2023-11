Karavezirler çocukları sevindirdi

Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, belde sınırları içerisindeki okullarda eğitim gören çocuklara top sevinci yaşattı.Karavezirler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 20 Kasım 1959 yılında Çocuk Hakları Bildirgesi'ni, ayrıca 20 Kasım 1989'da Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'yi kabul etmesiyle birlikte, 1990 yılından bu yana her yıl 20 Kasım’da kutlanan “Çocuk Hakları Günü”nü de kutladı.Çocukların eğitim haklarının yanı sıra, her türlü sosyal, kültürel ve sportif hakka da sahip olduğunu belirten Başkan Ali Karavezirler, her çocuğun ayrı bir birey olduğunun altını çizdi.İki gün boyunca tüm okulları ayrı ayrı ziyaret ederek, okul müdürleri, öğretmenleri ve öğrenciler ile bir araya gelen Karavezirler, top dağıtımı sırasında eğitimin temel taşları olan tüm eğitimcilere teşekkür etti.Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler; Değirmenlik İlkokulu, Cihangir-Düzova İlkokulu, Şht. Mehmet Eray İlkokulu, Meriç-Balıkesir İlkokulu, Değirmenlik Lisesi, Gaziköy Anaokulu’nu belediye Müdür Muavin Vekili Huriye Öztümen ile birlikte ziyaret etti.