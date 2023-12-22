Meclis’te bütçe maratonu son gününde...

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2024 yılı bütçesi görüşmeleri, bugün tamamlanıyor.
Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 11.30'da toplanan Genel Kurul’un gündeminde, 38 milyar 48 milyon 576 bin 500 TL’lik Maliye Bakanlığı bütçesi ve Gelirler bütçesi var.
Toplantıda, 78 Milyar 717 milyon TL’lik 2024 Mali Yılı Genel Bütçe Yasa Tasarısı’nın bütününün oylanmasıyla bütçe görüşmeleri tamamlanacak.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bütçe görüşmelerine 11 Aralık Pazartesi günü başlamıştı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.