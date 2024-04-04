Mart ayı enflasyonu yüzde 6,91 olarak açıklandı

İstatistik Kurumu, mart ayı hayat pahalılığı oranını yüzde 6,91 olarak açıkladı.

İstatistik Kurumunun yayımladığı verilere göre, mart ayı hayat pahalılığı yüzde 6,91 olurken, bir önceki aralık ayına göre yüzde 16,11 ve geçtiğimiz yılın mart ayına göre ise yüzde 94,45 değişim oldu.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 18,90 ile giyim ve ayakkabı ana grubunda yaşanırken bunu; yüzde 12,61 ile mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri, yüzde 10,70 ile eğlence ve kültür, yüzde 9,08 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar, yüzde 6,51 ile haberleşme, yüzde 6,31 ile lokanta ve oteller, yüzde 6,25 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 6,11 ile sağlık, yüzde 5,61 ile ulaştırma, yüzde 3,37 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 2,93 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 2,52 ile eğitim izledi.

Ayrıca, bir önceki aya göre, endekste kapsanan 602 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 64 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 200,33 ile DVD Player, yüzde 123,61 ile futbol maçına giriş ücreti ve yüzde 123,11 ile kavun oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 56,19 ile kabak, yüzde 44,74 ile taze bakla ve yüzde 32,43 ile çilek oldu.

